#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Финансы

Будет ли дорожать доллар, объяснил глава Нацбанка

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 16:32 Фото: freepik
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 10 июля 2026 года прокомментировал возможность роста курса доллара, передает корреспондент Zakon.kz.

По мнению главы Нацбанка, Казахстан демонстрирует хорошие макроэкономические показатели.

"Что касается уровня доллара в дальнейшем. Фундаментально, как я уже сказал, экономика сильна. Платежный баланс у нас в прошлом году был дефицитный, в этом году, скорее всего, будет профицитный. Это очень хороший макроэкономический показатель. Уровень импорта сохраняется примерно на тех же уровнях, соответственно, огромного дополнительного спроса на валюту мы также не наблюдаем", – сказал Сулейменов.

Он подчеркнул, что в связи с этим курс доллара вряд ли претерпит сильные изменения.

"Поэтому, исходя из простого экономического и рыночного анализа, курс доллара сильно меняться не будет. У него есть свои сезонности, у него есть свои какие-то показатели, но я не буду, опять же, про всех их говорить, потому что за это должен отвечать рынок", – добавил глава Нацбанка.

Ранее мы писали, что доллар подешевел еще на 3 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:40, 23 января 2026
Ослабление доллара в Казахстане объяснил глава Нацбанка
Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция
15:43, 23 января 2026
Рост инфляции в Казахстане объяснил глава Нацбанка
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
11:18, 10 февраля 2026
Укрепление тенге объяснил глава Нацбанка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алихан Агабек и Оразали Сагыныш
16:27, Сегодня
Пляжники Казахстана досрочно оформили выход из группы на чемпионате мира
Аман Конысбек
16:10, Сегодня
Экс-боксёр из Узбекистана Аман Конысбек принёс Казахстану медаль ЧА
Рафаэль Надаль
15:59, Сегодня
Документальный фильм про Рафаэля Надаля номинирован на главную телевизионную премию США
Гран-при Испании
15:44, Сегодня
Лучшие борцы Казахстана из-за турнира в Будапеште не выступят на турнире в Мадриде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: