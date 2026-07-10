Будет ли дорожать доллар, объяснил глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 10 июля 2026 года прокомментировал возможность роста курса доллара, передает корреспондент Zakon.kz.

По мнению главы Нацбанка, Казахстан демонстрирует хорошие макроэкономические показатели.

"Что касается уровня доллара в дальнейшем. Фундаментально, как я уже сказал, экономика сильна. Платежный баланс у нас в прошлом году был дефицитный, в этом году, скорее всего, будет профицитный. Это очень хороший макроэкономический показатель. Уровень импорта сохраняется примерно на тех же уровнях, соответственно, огромного дополнительного спроса на валюту мы также не наблюдаем", – сказал Сулейменов.

Он подчеркнул, что в связи с этим курс доллара вряд ли претерпит сильные изменения.

"Поэтому, исходя из простого экономического и рыночного анализа, курс доллара сильно меняться не будет. У него есть свои сезонности, у него есть свои какие-то показатели, но я не буду, опять же, про всех их говорить, потому что за это должен отвечать рынок", – добавил глава Нацбанка.

Ранее мы писали, что доллар подешевел еще на 3 тенге.