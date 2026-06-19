Продать квартиру и положить деньги на депозит – выгодно ли это сегодня

Высокие ставки по депозитам поставили перед казахстанцами непростой вопрос: стоит ли продавать инвестиционную квартиру, чтобы переложить деньги в банк? Ответ кажется очевидным, но как все обстоит на самом деле, разбирался Zakon.kz.

Почему депозиты вдруг стали такими привлекательными

Даже после снижения базовой ставки до 17% банки продолжают предлагать по годовым депозитам около 15%, а по отдельным краткосрочным вкладам – до 20%.

При этом инфляция постепенно снижается: с 12,3% в декабре 2025 года до 11% в марте и до 10,4% в мае 2026 года. Это означает, что банковские вклады вновь приносят реальную доходность, а не просто компенсируют рост цен.

Неудивительно, что все чаще звучит вопрос: зачем держать квартиру, если банк способен приносить сопоставимый, а иногда и более высокий доход без хлопот с ремонтом, поиском арендаторов и риском простоя?

Но цены на квартиры тоже обгоняют инфляцию

На первый взгляд может показаться, что недвижимость проигрывает депозитам. Однако статистика говорит о другом.

За последние 12 месяцев новые квартиры в Алматы подорожали на 15,8%, вторичное жилье – на 12,8%, а стоимость аренды выросла на 14,2%, подчеркивает эксперт по недвижимости Эльвира Сагандыкова.

"Для сравнения: годовая инфляция в мае составила 10,4%, то есть цена на новую квартиру обогнала инфляцию на 5,4%". Эльвира Сагандыкова

Иными словами, и жилье, и аренда пока продолжают приносить реальную доходность, превышающую рост потребительских цен.

Почему рынок жилья выглядит слабее?

Дело в том, что статистика отражает только прошлый рост, тогда как текущая динамика уже начинает меняться, поясняет специалист.

Так, в мае стоимость квадратного метра в новостройках эконом-класса Алматы снизилась сразу на 10,1%. Если в апреле индекс цен на первичном рынке по отношению к марту составлял 100,6%, то в мае к апрелю – уже 100,2%.

Появились признаки охлаждения и на рынке аренды. В апреле стоимость аренды жилья в Алматы снизилась на 0,5% по сравнению с мартом.

"Пока говорить о переломе рынка рано. Однако его рост уже явно не выглядит таким стремительным, как еще год назад". Эльвира Сагандыкова

В чем сложность выбора между квартирой и депозитом?

На первый взгляд все просто: депозит приносит около 15% годовых, тогда как рынок жилья постепенно замедляется. Но здесь возникает главный вопрос.

"Квартиру обычно покупают на десятилетия, тогда как сегодняшние высокие ставки по депозитам могут оказаться временным явлением". Эльвира Сагандыкова

Действительно, если инфляция продолжит снижаться (а она уже упала за 6 месяцев на 0,9%), Нацбанк, вероятнее всего, продолжит снижать базовую ставку. Вместе с ней будут уменьшаться и проценты по депозитам.

Одновременно более дешевые кредиты способны вновь поддержать рынок недвижимости за счет роста ипотечного спроса.

Так стоит ли продавать квартиру?

Ответ зависит прежде всего от инвестиционного горизонта.

Если задача – получить максимальный гарантированный доход в ближайший год, депозит сегодня действительно выглядит очень привлекательным инструментом, полагает эксперт.

Однако если речь идет о долгосрочном вложении капитала, то сравнивать квартиру с сегодняшними ставками по депозитам было бы некорректно. За последний год недвижимость в РК продолжала дорожать быстрее инфляции, а нынешняя высокая доходность банковских вкладов, вероятно, сохранится не навсегда.

"Именно поэтому решение о продаже квартиры ради депозита требует учитывать не только текущие проценты в банках, но и то, как будут меняться инфляция, ставки и рынок жилья в ближайшие годы". Эльвира Сагандыкова

Подведем итоги. Высокие ставки по депозитам действительно изменили правила игры на финансовом рынке. Но пока это скорее исключительная ситуация, чем норма. Недвижимость остается долгосрочным активом, а депозит – инструментом, доходность которого напрямую зависит от многих условий.

Поэтому продавать квартиру только потому, что сегодня банки предлагают высокие проценты, вопрос спорный. Здесь важнее понимать, какую цель преследует инвестор: заработать в ближайший год или сохранить и приумножить капитал на годы вперед.