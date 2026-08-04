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Финансы

Почти 20% годовых: какой депозит принесет максимум денег в августе

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Базовая ставка в Казахстане за два месяца снизилась с 18% до 16,75%, однако по отдельным депозитам банки по-прежнему предлагают очень высокий процент. Какие вклады в августе принесут максимальный доход, выяснял Zakon.kz.

Высокая доходность вопреки снижению ставки

Летом 2026 года Нацбанк Казахстана дважды смягчил денежно-кредитную политику, и после снижения базовой ставки многие ожидали, что банки начнут быстро уменьшать доходность депозитов. Однако этого не произошло.

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), наиболее привлекательные предложения по-прежнему остаются на уровне около 20% годовых. При этом разница в доходности между разными видами вкладов оказалась весьма существенной.

Максимальную ставку – 19,8% годовых – банки предлагают по срочным и сберегательным депозитам с возможностью пополнения сроком от одного до шести месяцев. По аналогичным вкладам без права пополнения можно получить до 19%.

Для сравнения, средняя рыночная ставка по несрочным депозитам составляет около 15% годовых.

депозиты в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:38

Фото: Zakon.kz

Почему короткий депозит лучше длинного

На первый взгляд может показаться логичным, что более длительное размещение денег должно приносить больший доход. Однако сейчас рынок работает иначе.

По депозитам сроком от шести месяцев до года ставки заметно ниже максимальных. Еще меньшую доходность банки предлагают по вкладам на один-два года, а по самым долгосрочным депозитам – свыше двух лет – ставки опускаются примерно до 10-11,5%.

Такая ситуация объясняется ожиданиями дальнейшего снижения базовой ставки.

"Инверсия ставок выступает индикатором рыночных ожиданий снижения базовой ставки в среднесрочной перспективе и нежелания банков фиксировать высокую стоимость фондирования на длительный период".КФГД

Тенговые вклады доминируют

Высокая доходность поддерживает интерес казахстанцев к сбережениям в национальной валюте. Так, по итогам первого квартала года объем розничных депозитов достиг 28 трлн тенге, увеличившись за год на 16,1%.

Основным источником роста остаются именно тенговые вклады. За год их объем вырос на 22,3%, или примерно на 4 трлн тенге, а только за первый квартал увеличился еще на 1%.

Валютные депозиты в тенговом выражении, наоборот, сократились на 4,7%. Однако в самом КФГД обращают внимание, что это не означает массовый отказ населения от иностранной валюты.

"В долларовом эквиваленте снижение составило всего 0,5%, а основная часть сокращения объясняется укреплением курса тенге".КФГД

Еще одним фактором привлекательности депозитов стало замедление инфляции. Сегодня она снизилась до 10,2%.

Легко подсчитать, что при ставке по депозитам в 19,8% годовых реальная доходность составит 9,6%, – больше, чем принесут любые ценные бумаги.

Кстати, процесс дедолларизации продолжается уже около 10 лет. Если в 2015 году около 80% вкладов населения приходилось на иностранную валюту, то сейчас этот показатель снизился до 20,9%.

При этом наиболее активно валюту продолжают хранить крупные вкладчики. В сегменте депозитов свыше 50 млн тенге доля валютных вкладов составляет 40,3%, тогда как среди массовых и средних вкладчиков она уже находится на минимальных уровнях.

депозиты в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:38

Фото: Zakon.kz

Какой вклад сегодня выглядит самым выгодным

Какой же из всего этого можно сделать вывод? Текущая ситуация на рынке складывается в пользу тех, кто готов разместить деньги на несколько месяцев. Несрочные депозиты сохраняют преимущество благодаря свободному доступу к средствам, однако по уровню доходности они заметно уступают срочным продуктам.

Максимальный процент в августе 2026 года банки предлагают по краткосрочным депозитам сроком от одного до шести месяцев.

Именно этот сегмент сегодня сочетает самую высокую доходность и ожидания рынка относительно дальнейшего снижения базовой ставки.

Ранее мы рассказали, почему летом 2026 года казахстанцы активно скупают доллары.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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