Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 2 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,26 тенге, евро – 546,21 тенге, рубля – 6,13 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 475 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 543 тенге, продажи – 553 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,75 тенге, продажи – 6,05 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 476,7 тенге, продажи – 479,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 543,1 тенге, продажи – 549 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,88 тенге, продажи – 6,02 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 477,5 тенге, продажи – 479,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 543,4 тенге, продажи – 549,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,87 тенге, продажи – 5,99. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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