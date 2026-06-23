Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июня

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Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 23 июня 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,01 тенге, евро – 557,87 тенге, рубля – 6,59 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны Средний курс покупки доллара в Астане – 484 тенге, продажи – 491 тенге. Средний курс покупки евро в Астане – 556 тенге, продажи – 566 тенге. Средний курс покупки рубля в Астане – 6,20 тенге, продажи – 6,50 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы Средний курс покупки доллара в Алматы – 486,15 тенге, продажи – 488 тенге. Средний курс покупки евро в Алматы – 555,75 тенге, продажи – 560,9 тенге. Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,28 тенге, продажи – 6,41 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 486,2 тенге, продажи – 488,1 тенге. Средний курс покупки евро в Шымкенте – 555,5 тенге, продажи – 561,4 тенге. Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,36 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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