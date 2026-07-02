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Общество

В Казахстане протестируют новую мировую модель высшего образования

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 11:22 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 2 июля 2026 года в кулуарах Совета иностранных инвесторов рассказал, что исследовательский университет искусственного интеллекта будет работать по новой мировой модели высшего образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в сентябре в Казахстане планируется запуск исследовательского университета искусственного интеллекта.

"Формат очень новый. Фактически в мире сейчас начинается поиск новой модели высшего образования, которая базируется на использовании искусственного интеллекта. Есть такая модель сейчас – AI-enabled university, то есть когда искусственный интеллект помогает и студентам, и администраторам, и самим преподавателям, пронизывая все процессы: учебные, исследовательские, административные – этого университета", – озвучил министр.

В качестве примеров он назвал Университет искусственного интеллекта им. Мохаммеда бин Заида, Northeastern University и Шанхайский инновационный институт.

"Есть еще очень интересная модель. Китайцы сейчас ее развивают. Поэтому мы по поручению главы государства работаем со всеми ведущими партнерами по созданию такого уникального, можно сказать, университета. Пока будет буквально две-три программы, но зато в партнерстве с Carnegie Mellon, с Шанхайским инновационным институтом, с университетом Мохаммеда бин Заида. Небольшой пока будет институт, потому что он очень экспериментальный. Статус у него тоже экспериментальный. Мы приняли специальное решение. Будут программы по искусственному интеллекту, по кибербезопасности", – дополнил Саясат Нурбек.

Он также отметил, что университет будет открыт как для казахстанских, так и для иностранных студентов.

"Он открыт для всех. Пока будут две-три базовые специальности, связанные с искусственным интеллектом. Причем обучение будет в очень прикладном формате. Это внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли экономики. Кибербезопасности мы также будем уделять очень большое внимание. Задача – формировать отраслевых специалистов, которые займутся правильным, системным внедрением искусственного интеллекта в сельское хозяйство, энергетику, транспорт. То есть университет будет иметь отраслевую направленность", – дополнил Саясат Нурбек.

Министр также рассказал, что на первом этапе обучение будет осуществляться за счет государственных грантов, а первый набор составит до 500 человек.

С его слов, в университете будут реализовываться программы бакалавриата продолжительностью четыре года и магистратуры сроком от одного до двух лет. При этом поступить в магистратуру смогут все желающие, независимо от возраста, поскольку возрастных ограничений для таких программ не предусмотрено.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 11:22
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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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