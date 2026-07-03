Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 3 июля

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 3 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,47 тенге, евро – 541,37 тенге, рубля – 6,08 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 471 тенге, продажи – 478 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 538 тенге, продажи – 548 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,75 тенге, продажи – 6,05 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 472,6 тенге, продажи – 475,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 540,5 тенге, продажи – 546,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,84 тенге, продажи – 5,99 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 473,3 тенге, продажи – 475,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 540,1 тенге, продажи – 546,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,83 тенге, продажи – 5,94. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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