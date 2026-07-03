Генеральная прокуратура запустила работу Экспертного совета по защите инвесторов

Сегодня, 3 июля 2026 года, в Генеральной прокуратуре дали старт работе Экспертного совета по защите прав инвесторов, созданного приказом генпрокурора Берика Асылова, сообщает Zakon.kz.

В работе Совета приняли участие первый заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев, председатель Комитета по защите прав инвесторов Бауыржан Ералы, представители госорганов, Международного финансового центра "Астана", Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", АО "НИХ "Байтерек", бизнеса и экспертного сообщества.

Открывая заседание, Берик Асылов поздравил присутствующих со вступлением в силу новой Конституции. Он подчеркнул, что заложенные в ней принципы "Справедливый Казахстан" и "Закон и порядок" стали главным ориентиром для всей государственной системы.

В рамках исполнения поручений главы государства генпрокурор, наделенный полномочиями инвестиционного омбудсмена, презентовал участникам сквозную систему защиты бизнеса.

В рамках этого подхода прокуроры обеспечивают надзор везде, где инвесторы соприкасаются с законом и государством.

Конкуренция государств сегодня идет не за ресурсы, а за доверие. Мы обязаны превратить закон в конкурентное преимущество Казахстана. А для этого нужны не просто косметические изменения, а последовательное улучшение отношений между государством и бизнесом. Берик Асылов

Сегодня под прокурорским сопровождением находятся 3,3 тысячи инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 112 трлн тенге.

На сегодня защищены права свыше трех тысяч инвесторов, обеспечена реализация более 270 инвестиционных проектов, предусматривающих создание 30 тысяч новых рабочих мест.

Параллельно идет системное снижение административного давления.

Количество судебных споров между предпринимателями и государственными органами сократилось почти на 40%, число случаев привлечения бизнеса к административной ответственности – на 16%, сохраняется тенденция к снижению уголовного преследования предпринимателей. Только с начала года прокуратурой отказано в согласовании более 800 решений государственных органов, способных нарушить права инвесторов.

Особое внимание генпрокурор уделил недавним законодательным изменениям, которые существенно усилили государственные гарантии защиты бизнеса.

Теперь акты прокурорского надзора по вопросам защиты прав инвесторов в форме предписаний являются обязательными для исполнения государственными и квазигосударственными организациями. Кроме того, генпрокурор наделен полномочиями определять единый порядок прокурорского сопровождения инвестиционных проектов по всей стране.

Это исключает "региональный разнобой" и гарантирует единые жесткие стандарты защиты в любой точке Казахстана.

На заседании Совета были выработаны решения для дальнейшего совершенствования строительной отрасли, где административные барьеры традиционно нивелируют инициативу.

Генпрокурор отметил проблемы, связанные с загруженностью экспертов, когда они вынуждены месяцами вручную перебирать тысячи страниц чертежей и смет, пока бизнес простаивает. Искусственный интеллект должен оперативно анализировать соответствие законам и ГОСТам.

Эта повестка полностью созвучна со стратегическими поручениями главы государства по развитию цифровизации и искусственного интеллекта.

Поддержаны меры по внедрению "исчерпывающего перечня замечаний" при экспертизе проектов и сокращению сроков.





"Предложенные меры должны превратить строительную сферу из "бумажной волокиты" в прозрачный конвейер". Берик Асылов

Вторым вопросом стала необходимость пересмотра системы оценки эффективности (KPI) госорганов в инвестиционной сфере.

Участники поддержали переход от формальных показателей к оценке реального экономического результата – созданию новых производств и рабочих мест, развитию экспорта, импортозамещения и успешной реализации инвестиционных проектов.

Подводя итоги, Берик Асылов заявил, что Экспертный совет не будет формальным органом, собирающимся по графику. Он станет динамичным институтом, способным оперативно собираться по запросу самого бизнеса для решения системных межотраслевых барьеров.