Курсы валют на выходные дни: 4 и 5 июля

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 3 июля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 472,17 тенге, снизившись на 2,25 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 540,82 тенге (+0,24). Курс российского рубля подрос до 6,11 тенге (+0,05). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,62 тенге (-0,53). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,7-475,8 тенге, евро – по 540,7-546,3 тенге, рубли – по 5,84-5,98. Утром 3 июля Национальный банк установил курс доллара в 474,47 тенге, евро – 541,37 тенге, рубля – 6,08 тенге.

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