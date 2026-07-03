Жилищное законодательство и образование – в Астане прокуроры помогают жителям решить правовые вопросы

В столице Казахстана 3 июля 2026 года прошла акция "Народный юрист", в рамках которой жители столицы получили бесплатную консультацию по правовым вопросам, передает корреспондент Zakon.kz.

Организованное прокуратурой района "Сарайшык" мероприятие прошло в ТРЦ "Jibek joly". В рамках акции посетители центра имели возможность подойти к сотрудникам прокуратуры и получить ответы на свои вопросы в правовом поле.

"Прокуратура района "Сарайшык" города Астаны совместно с представителями уполномоченных органов продолжает системную работу по обеспечению доступности правовой помощи для каждого гражданина. В рамках республиканского проекта "Народный юрист" жители и гости города Астаны имеют возможность обратиться за бесплатной правовой консультацией по различным правовым направлениям", – сказал начальник отдела прокуратуры района "Сарайшык" Алибек Болатбеков.

По его словам, проект "Народный юрист" направлен на повышение правовой грамотности населения и защиту прав граждан, обеспечивая открытый и доступный формат взаимодействия с представителями государственных и правовых органов.

Стоит отметить, что с момента запуска проекта за правовой помощью обратились более 300 жителей района. Основные вопросы, с которыми астанчане обращались к специалистам, – это жилищное законодательство, вопросы образования и другое.

"Мероприятия проводятся с 2025 года по инициативе Генеральной прокуратуры, сегодня мы проводим его уже в третий раз. Такие акции проходят ежемесячно, в каждом районе города, а также во всех регионах республики. Мы открыты для народа – любой человек может подойти со своими вопросами и получить необходимую консультацию", – заключил Болатбеков.

Он подчеркнул, что главная цель акции – оказание бесплатной правовой помощи гражданам.

Ранее акцию "Закон и порядок" провели на площадке масштабного турнира PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2.