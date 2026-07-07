Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 472,03 тенге, евро – 540,29 тенге, рубля – 6,11 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 471,1 тенге, продажи – 478,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 540,1 тенге, продажи – 550,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,9 тенге, продажи – 6,2 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 472,3 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 539,7 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,88 тенге, продажи – 6,02 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 473,4 тенге, продажи – 475,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 540,6 тенге, продажи – 546,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,86 тенге, продажи – 5,96.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.