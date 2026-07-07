Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 7 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 472,03 тенге, евро – 540,29 тенге, рубля – 6,11 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 471,1 тенге, продажи – 478,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 540,1 тенге, продажи – 550,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,9 тенге, продажи – 6,2 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 472,3 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 539,7 тенге, продажи – 545 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,88 тенге, продажи – 6,02 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 473,4 тенге, продажи – 475,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 540,6 тенге, продажи – 546,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,86 тенге, продажи – 5,96. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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