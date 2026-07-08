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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 июля

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:10 Фото: pixabay
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 8 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,04 тенге, евро – 538,54 тенге, рубля – 6,17 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 467 тенге, продажи – 474 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 535 тенге, продажи – 545 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,67 тенге, продажи – 5,97 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 468,2 тенге, продажи – 470,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 534,4 тенге, продажи – 540,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,83 тенге, продажи – 5,97 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 469 тенге, продажи – 471,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 534,7 тенге, продажи – 541,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,81 тенге, продажи – 5,89.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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