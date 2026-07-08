Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,04 тенге, евро – 538,54 тенге, рубля – 6,17 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 467 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 535 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,67 тенге, продажи – 5,97 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 468,2 тенге, продажи – 470,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 534,4 тенге, продажи – 540,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,83 тенге, продажи – 5,97 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 469 тенге, продажи – 471,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 534,7 тенге, продажи – 541,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,81 тенге, продажи – 5,89.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.