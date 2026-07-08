С 10 июля начнут контролировать: что изменится для водителей на четырех платных трассах Казахстана

На четырех платных трассах Казахстана с предстоящей пятницы, 10 июля 2026 года, начнут контролировать среднюю скорость, сообщает Zakon.kz.

Контроль средней скорости движения на отдельных платных участках автомобильных дорог республиканского значения вводит АО "НК "КазАвтоЖол".

"Новая мера направлена на снижение аварийности, профилактику нарушений скоростного режима и повышение безопасности водителей и пассажиров", – объяснили в пресс-службе нацкомпании сегодня, 8 июля.

Контроль средней скорости будет действовать в двух направлениях на следующих участках:

Актобе – Кандыагаш;

Алматы – Хоргос;

Кокшетау – Петропавловск;

Астана – Темиртау, на участке Аршалы – Ошаганды.

"Главная цель внедрения системы – не наказание, а предупреждение опасного поведения на дороге. Практика показывает, что именно превышение скорости остается одним из ключевых факторов тяжелых ДТП. Контроль средней скорости позволяет фиксировать не разовое превышение перед камерой, а реальную манеру движения водителя на всем участке дороги. Иными словами, система оценивает, с какой скоростью транспортное средство фактически преодолело определенный отрезок пути. Такой подход исключает ситуацию, когда водитель снижает скорость только перед камерой, а затем вновь разгоняется до опасных значений", – подчеркнули в пресс-службе нацкомпании.

Отмечается, что внедрение автоматической фиксации нарушений скоростного режима проводится в рамках превентивных мер по снижению аварийности на республиканских трассах.

Особое внимание уделяется платным участкам с высокой интенсивностью движения, где соблюдение скоростного режима напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.

В "КазАвтоЖоле" водителей призывают заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости" и не превышать установленный скоростной режим .

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