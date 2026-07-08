#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

С 10 июля начнут контролировать: что изменится для водителей на четырех платных трассах Казахстана

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 13:52 Фото: Zakon.kz
На четырех платных трассах Казахстана с предстоящей пятницы, 10 июля 2026 года, начнут контролировать среднюю скорость, сообщает Zakon.kz.

Контроль средней скорости движения на отдельных платных участках автомобильных дорог республиканского значения вводит АО "НК "КазАвтоЖол".

"Новая мера направлена на снижение аварийности, профилактику нарушений скоростного режима и повышение безопасности водителей и пассажиров", – объяснили в пресс-службе нацкомпании сегодня, 8 июля.

Контроль средней скорости будет действовать в двух направлениях на следующих участках:

  • Актобе – Кандыагаш;
  • Алматы – Хоргос;
  • Кокшетау – Петропавловск;
  • Астана – Темиртау, на участке Аршалы – Ошаганды.
"Главная цель внедрения системы – не наказание, а предупреждение опасного поведения на дороге. Практика показывает, что именно превышение скорости остается одним из ключевых факторов тяжелых ДТП. Контроль средней скорости позволяет фиксировать не разовое превышение перед камерой, а реальную манеру движения водителя на всем участке дороги. Иными словами, система оценивает, с какой скоростью транспортное средство фактически преодолело определенный отрезок пути. Такой подход исключает ситуацию, когда водитель снижает скорость только перед камерой, а затем вновь разгоняется до опасных значений", – подчеркнули в пресс-службе нацкомпании.

Отмечается, что внедрение автоматической фиксации нарушений скоростного режима проводится в рамках превентивных мер по снижению аварийности на республиканских трассах.

Особое внимание уделяется платным участкам с высокой интенсивностью движения, где соблюдение скоростного режима напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.

В "КазАвтоЖоле" водителей призывают заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости" и не превышать установленный скоростной режим.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 13:52
Многие водители этого не знают: зачем на дорогах Казахстана сужают проезжую часть

Ранее в "КазАвтоЖоле" объяснили водителям, почему и для чего вдоль трасс появились необычные конструкции. Выяснилось, что на дорогах страны тестируются "умные" камеры. Подробнее – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
14:12, Сегодня
Популярный пригородно-городской автобусный маршрут с 9 июля изменит схему движения в Алматы
Автомобилистов предупредили о закрытых трассах в четырех регионах Казахстана
11:49, 29 декабря 2023
Автомобилистов предупредили о закрытых трассах в четырех регионах Казахстана
Министр транспорта, Казахстан, трассы
18:08, 23 октября 2024
Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение средней скорости на трассах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Умар Нурмагомедов
14:48, Сегодня
Официально объявлен поединок Умара Нурмагомедова и Сонга Ядонга в Шанхае
Хусановым интересовались в РПЛ
14:30, Сегодня
"Сочи" и "Алания" ранее интересовались узбеком Абдукодиром Хусановым из "Ман Сити"
Когда и где покажут матч Лиги чемпионов между &quot;Кайратом&quot; и &quot;Сутьеской&quot;
14:16, Сегодня
Когда и где покажут матч Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Сутьеской"
Лионель Месси
14:04, Сегодня
Неожиданно: Месси оформил исторический рекорд и антирекорд в одном матче с Египтом на ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: