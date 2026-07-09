Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,98 тенге, евро – 533,87 тенге, рубля – 6,11 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 466 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 533 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,65 тенге, продажи – 5,95 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 467,7 тенге, продажи – 470,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 534,1 тенге, продажи – 541,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,78 тенге, продажи – 5,93 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 468,1 тенге, продажи – 470,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 534 тенге, продажи – 540,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,80 тенге, продажи – 5,87.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.