Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 9 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,98 тенге, евро – 533,87 тенге, рубля – 6,11 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 466 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 533 тенге, продажи – 543 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,65 тенге, продажи – 5,95 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 467,7 тенге, продажи – 470,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 534,1 тенге, продажи – 541,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,78 тенге, продажи – 5,93 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 468,1 тенге, продажи – 470,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 534 тенге, продажи – 540,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,80 тенге, продажи – 5,87. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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