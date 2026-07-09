Более 16 млн тенге заплатили браконьеры за незаконный вылов рыбы

Председатель Комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов 9 июля 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о выявленных нарушениях в сфере рыбного хозяйства, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в стране ежегодно во всех регионах проводится рыбоохранная акция "Нерест".

"В 2026 году в период акции составлено 815 протоколов, наложено штрафов на сумму 16,2 млн тенге, изъято 1,9 тонн рыбы. Кроме того, ежегодно на водоемах Жайык-Каспийского бассейна совместно с сотрудниками органов внутренних дел и Пограничной службы КНБ РК проводится широкомасштабная рыбоохранная акция "Бекіре", – сказал Сермагамбетов.

В 2026 году усилиями вышеуказанных ведомств при проведении данной акции пресечено 1239 правонарушений, в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 33 материала, изъято 840 кг рыбы, 134 единиц орудий лова и 25 единиц плавательных и транспортных средств.

"Наряду с этим в период с 1 марта по 31 мая текущего года проведена ежегодная природоохранная акция "Чистые водоемы". В рамках которой из водоемов извлечено 4976 штук бесхозных сетей, вывезено более 380,3 тонны твердых бытовых отходов. В акции приняли участие более 5500 человек и задействовано 1594 спецтехники", – добавил спикер.

Об уголовной ответственности за купленную "с рук" рыбу читайте в материале.