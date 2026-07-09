#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Более 16 млн тенге заплатили браконьеры за незаконный вылов рыбы

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 11:47 Фото: unsplash
Председатель Комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов 9 июля 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о выявленных нарушениях в сфере рыбного хозяйства, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в стране ежегодно во всех регионах проводится рыбоохранная акция "Нерест".

"В 2026 году в период акции составлено 815 протоколов, наложено штрафов на сумму 16,2 млн тенге, изъято 1,9 тонн рыбы. Кроме того, ежегодно на водоемах Жайык-Каспийского бассейна совместно с сотрудниками органов внутренних дел и Пограничной службы КНБ РК проводится широкомасштабная рыбоохранная акция "Бекіре", – сказал Сермагамбетов.

В 2026 году усилиями вышеуказанных ведомств при проведении данной акции пресечено 1239 правонарушений, в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 33 материала, изъято 840 кг рыбы, 134 единиц орудий лова и 25 единиц плавательных и транспортных средств.

"Наряду с этим в период с 1 марта по 31 мая текущего года проведена ежегодная природоохранная акция "Чистые водоемы". В рамках которой из водоемов извлечено 4976 штук бесхозных сетей, вывезено более 380,3 тонны твердых бытовых отходов. В акции приняли участие более 5500 человек и задействовано 1594 спецтехники", – добавил спикер.

Об уголовной ответственности за купленную "с рук" рыбу читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Рыба, рыболовство, рыбный отдел
12:12, Сегодня
Больше рыбы стали потреблять в Казахстане
Зеленый базар, рынок, продукты питания, рыба, рыбный отдел
14:08, 10 декабря 2025
В МСХ ожидают снижение цен на рыбу на 10-12% в 2026 году
Куда девают пойманную браконьерами рыбу, рассказали в Минэкологии
16:07, 11 июля 2023
Куда девается изъятая у браконьеров рыба, рассказали в Минэкологии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: