Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 10 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,41 тенге, евро – 533,88 тенге, рубля – 6,14 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 464 тенге, продажи – 471 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 530 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,62 тенге, продажи – 5,92 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 464,7 тенге, продажи – 467,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 531 тенге, продажи – 536,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,76 тенге, продажи – 5,90 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 465,3 тенге, продажи – 467,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 532,1 тенге, продажи – 538,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,78 тенге, продажи – 5,85.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.