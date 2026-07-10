Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 10 июля

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 10 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,41 тенге, евро – 533,88 тенге, рубля – 6,14 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 464 тенге, продажи – 471 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 530 тенге, продажи – 540 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,62 тенге, продажи – 5,92 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 464,7 тенге, продажи – 467,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 531 тенге, продажи – 536,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,76 тенге, продажи – 5,90 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 465,3 тенге, продажи – 467,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 532,1 тенге, продажи – 538,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,78 тенге, продажи – 5,85. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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