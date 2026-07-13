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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 11:11 Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 13 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,71 тенге, евро – 531,26 тенге, рубля – 6,05 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 475 тенге, продажи – 482 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 539 тенге, продажи – 549 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,8 тенге, продажи – 6,1 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 474,6 тенге, продажи – 477,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 542,2 тенге, продажи – 547,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,77 тенге, продажи – 5,90 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 475,8 тенге, продажи – 478,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 540,8 тенге, продажи – 547,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,83 тенге, продажи – 5,90.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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