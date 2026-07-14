Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 14 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,11 тенге, евро – 545,58 тенге, рубля – 6,2 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 467 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 533 тенге, продажи – 543 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,7 тенге, продажи – 6 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 469 тенге, продажи – 472,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 535,1 тенге, продажи – 540,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,77 тенге, продажи – 5,93 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 468,5 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 534 тенге, продажи – 545 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,78 тенге, продажи – 5,85. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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