Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,11 тенге, евро – 545,58 тенге, рубля – 6,2 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 467 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 533 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,7 тенге, продажи – 6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 469 тенге, продажи – 472,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 535,1 тенге, продажи – 540,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,77 тенге, продажи – 5,93 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 468,5 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 534 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,78 тенге, продажи – 5,85.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.