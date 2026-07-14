Минсельхоз рекомендует не есть арбузы до конца июля

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 14 июля 2026 года на брифинге в правительстве поделился рекомендациями касательно употребления бахчевых, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас арбузы лучше не употреблять.

"По технологии производства есть порядка четырех сортов по бахчевым. Первый – сезон под пленкой. Второй – средний. Третий – поздний. И четвертый – круглогодичный. Более безопасно употреблять бахчевые в период с конца июля по сентябрь. В этот период они созревают без каких-либо добавок, удобрений и различных стимуляторов роста. Поэтому, конечно, особенно детям лучше сейчас воздержаться", – сказал Султанов.

Он подчеркнул, что сказанное носит характер экспертной рекомендации.

"В то же время вся плодоовощная продукция, заходящая из других стран, проходит фитосанитарный контроль на отсутствие различных видов вредителей и болезней", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что туркестанские фермеры отправили на экспорт 220 тонн арбузов.