Обяжут ли казахстанцев пользоваться цифровым тенге

Заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов 17 июля 2026 года рассказал, что изменится после вступления в силу новых правил обращения цифрового тенге. По его словам, пользоваться новой формой денег можно будет добровольно, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что использование цифрового тенге не будет обязательным. По его словам, у потребителей, как и прежде, сохранится право самостоятельно выбирать, какой формой денег пользоваться – наличной, безналичной или цифровой.

"Изменение, которое вступает в силу с 19 июля вместе с этим пакетом нормативно-правовых актов, заключается в том, что цифровой тенге, по сути, начинает обладать полноценным законным статусом платежного средства. Мы урегулировали вопросы операционной модели и другие детали. Но, по большому счету, система итак работала в промышленной эксплуатации уже более полутора лет. Поэтому для граждан и потребителей с 19 июля в моменте ничего существенно не изменится. Потому что мы осознанно сделали ставку на использование цифрового тенге, в первую очередь, в сценариях государственных расходов. Опять-таки, мы внедряем разные проекты не для того, чтобы быть первыми или внедрять что-то ради самого внедрения, а для того, чтобы приносить конкретную практическую пользу", – озвучил спикер.

Он отметил, что на данном этапе цифровой тенге, прежде всего, поможет контролировать целевое и прозрачное расходование бюджетных средств.

"Поэтому на этом и сделан основной акцент. Сейчас у нас подписана соответствующая дорожная карта с Министерством финансов и в целом с правительством. Уже выпущено в оборот около 350 млрд тенге, а в ближайшие 12 месяцев мы планируем довести этот объем до 1 трлн тенге. Цифровой тенге будет использоваться для контроля целевого государственного расходования в сфере государственных закупок, льготного кредитования, приобретения лекарственных средств через внебюджетные фонды. Везде суть проста: мы видим прозрачность движения средств, видим, как именно расходуются деньги. И, самое главное, можем на уровне правил заложить механизмы предотвращения неправомерного или коррупционного использования средств. То есть мы заранее определяем, что эти цифровые деньги могут быть потрачены только на определенные категории расходов", – дополнил Бинур Жаленов.

По его словам, для граждан главным результатом станет более эффективное и прозрачное использование государственных средств.

"В розничном формате цифровой тенге уже готов, работает и протестирован. Еще в 2023 году были запущены соответствующие карты и счета. Но на сегодняшний день мы не подталкиваем банки к тому, чтобы они в обязательном порядке обслуживали всех розничных клиентов с использованием цифрового тенге. Сейчас банки, которые являются основными операторами цифрового тенге для клиентов, сделали упор на бизнес. Поэтому все больше предпринимателей, в первую очередь тех, кто участвует в государственных закупках либо получает различного рода субсидии, смогут открыть счет в цифровом тенге. По сути, для предпринимателя ничего не меняется: не нужно ничего скачивать – это тот же самый онлайн-банк. Просто появляется еще одна строка – счет в цифровом тенге. И там будут доступны все привычные операции: оплатить, отправить или получить средства", – продолжил он.

Ранее стало известно, что с 18 июля цифровой тенге вводится в полномасштабное обращение