Список наблюдателей за выборами в депутаты Курултая пополнился новыми кандидатами

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман 17 июля 2026 года на заседании ЦИК озвучил обновленный список наблюдателей за выборами в депутаты Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

По состоянию на 17 июля 2026 года, в ЦИК от МИД на аккредитацию представлены кандидатуры 16 наблюдателей от 4 иностранных государств и трех международных организаций.

"В частности, от парламентской Ассамблеи ОБСЕ – 1 кандидатура – сенатор Польши Каземир Клейна, от Парламентской Ассамблеи ОДКБ – 6 кандидатур, в том числе ответственный секретарь ассамблеи г-н Поспелов, от миссии БДИПЧ ОБСЕ – 1 кандидатура", – сказал Ерман.

От Грузии – 2 наблюдателя, в том числе председатель ЦИК Грузии Георгий Каландарешвили, от Ирана – 2 кандидатуры, в том числе посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар, от Швеции – 2 кандидатуры, в том числе посол Швеции в Казахстане Стефан Эриксен, от Кыргызской Республики – 2 наблюдателя.

Ранее мы писали, что ЦИК аккредитовал первых международных наблюдателей на выборы в Курултай.