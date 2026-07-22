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Финансы

Всеобщее декларирование: кому нужно представить форму 270.00 в 2026 году

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 15:13 Фото: freepik
В ДГД по Акмолинской области напомнили, что в рамках всеобщего декларирования отдельные категории граждан обязаны представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году декларация представляется за 2025 отчетный год. Срок подачи декларации – не позднее 15 сентября 2026 года.

Кто обязан представить декларацию о доходах и имуществе

Обязанность по представлению формы 270.00 распространяется на следующие категории:

  • государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги;
  • крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супруги;
  • руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале;
  • лица, занимающиеся частной практикой;
  • лица, получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению;
  • лица, имеющие денежные средства на счетах в иностранных банках, если их сумма в совокупности превышает 1000 МРП;
  • лица, имеющие цифровые активы;
  • лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество, совокупной стоимостью свыше 20 000-кратного размера МРП, в том числе за пределами РК.
  • лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.

В декларации необходимо указывать:

  • доходы, подлежащие налогообложению самостоятельно;
  • сведения о зарубежных банковских счетах свыше 1000 МРП;
  • иностранную недвижимость;
  • ценные бумаги и доли участия в иностранных компаниях;
  • цифровые активы
  • сведения о задолженностях и обязательствах в установленных случаях.

Способы представления Декларации о доходах и имуществе

В электронном виде через:

  • "Кабинет налогоплательщика"
  • портал "электронного правительства" (egov.kz);
  • мобильные приложения: e-Salyq Azamat, eGov mobile и приложения банков 2 уровня.

На бумажном носителе:

  • в органы государственных доходов в явочном порядке;
  • в ЦОН;
  • по почте заказным письмом.
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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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