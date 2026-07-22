Всеобщее декларирование: кому нужно представить форму 270.00 в 2026 году

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В ДГД по Акмолинской области напомнили, что в рамках всеобщего декларирования отдельные категории граждан обязаны представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году декларация представляется за 2025 отчетный год. Срок подачи декларации – не позднее 15 сентября 2026 года. Кто обязан представить декларацию о доходах и имуществе Обязанность по представлению формы 270.00 распространяется на следующие категории: государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги;

крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супруги;

руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале;

лица, занимающиеся частной практикой;

лица, получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению;

лица, имеющие денежные средства на счетах в иностранных банках, если их сумма в совокупности превышает 1000 МРП;

лица, имеющие цифровые активы;

лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество, совокупной стоимостью свыше 20 000-кратного размера МРП, в том числе за пределами РК.

лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов. В декларации необходимо указывать: доходы, подлежащие налогообложению самостоятельно;

сведения о зарубежных банковских счетах свыше 1000 МРП;

иностранную недвижимость;

ценные бумаги и доли участия в иностранных компаниях;

цифровые активы

сведения о задолженностях и обязательствах в установленных случаях. Способы представления Декларации о доходах и имуществе В электронном виде через: "Кабинет налогоплательщика"

портал "электронного правительства" (egov.kz);

мобильные приложения: e-Salyq Azamat, eGov mobile и приложения банков 2 уровня. На бумажном носителе: в органы государственных доходов в явочном порядке;

в ЦОН;

по почте заказным письмом.

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