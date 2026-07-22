Всеобщее декларирование: кому нужно представить форму 270.00 в 2026 году
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В ДГД по Акмолинской области напомнили, что в рамках всеобщего декларирования отдельные категории граждан обязаны представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00, сообщает Zakon.kz.
В 2026 году декларация представляется за 2025 отчетный год. Срок подачи декларации – не позднее 15 сентября 2026 года.
Кто обязан представить декларацию о доходах и имуществе
Обязанность по представлению формы 270.00 распространяется на следующие категории:
- государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги;
- крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супруги;
- руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале;
- лица, занимающиеся частной практикой;
- лица, получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению;
- лица, имеющие денежные средства на счетах в иностранных банках, если их сумма в совокупности превышает 1000 МРП;
- лица, имеющие цифровые активы;
- лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество, совокупной стоимостью свыше 20 000-кратного размера МРП, в том числе за пределами РК.
- лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.
В декларации необходимо указывать:
- доходы, подлежащие налогообложению самостоятельно;
- сведения о зарубежных банковских счетах свыше 1000 МРП;
- иностранную недвижимость;
- ценные бумаги и доли участия в иностранных компаниях;
- цифровые активы
- сведения о задолженностях и обязательствах в установленных случаях.
Способы представления Декларации о доходах и имуществе
В электронном виде через:
- "Кабинет налогоплательщика"
- портал "электронного правительства" (egov.kz);
- мобильные приложения: e-Salyq Azamat, eGov mobile и приложения банков 2 уровня.
На бумажном носителе:
- в органы государственных доходов в явочном порядке;
- в ЦОН;
- по почте заказным письмом.
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