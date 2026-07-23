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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 11:14 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 23 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,65 тенге, евро – 533,26 тенге, рубля – 5,96 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 465 тенге, продажи – 472 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 530 тенге, продажи – 540 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,7 тенге, продажи – 5,9 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 465,7 тенге, продажи – 468,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 538 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,62 тенге, продажи – 5,76 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 466 тенге, продажи – 468 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 532,3 тенге, продажи – 537 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,65 тенге, продажи – 5,73.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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