Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,65 тенге, евро – 533,26 тенге, рубля – 5,96 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 465 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 530 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,7 тенге, продажи – 5,9 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 465,7 тенге, продажи – 468,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 538 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,62 тенге, продажи – 5,76 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 466 тенге, продажи – 468 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 532,3 тенге, продажи – 537 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,65 тенге, продажи – 5,73.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.