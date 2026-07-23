Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 23 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,65 тенге, евро – 533,26 тенге, рубля – 5,96 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 465 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 530 тенге, продажи – 540 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,7 тенге, продажи – 5,9 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 465,7 тенге, продажи – 468,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 538 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,62 тенге, продажи – 5,76 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 466 тенге, продажи – 468 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 532,3 тенге, продажи – 537 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,65 тенге, продажи – 5,73. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью