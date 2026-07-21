Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,28 тенге, евро – 537,53 тенге, рубля – 5,99 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 468 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,48 тенге, продажи – 5,78 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470,5 тенге, продажи – 472,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 536,8 тенге, продажи – 541,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,79 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470,1 тенге, продажи – 472,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 536,4 тенге, продажи – 541,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,65 тенге, продажи – 5,72.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.