Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 21 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,28 тенге, евро – 537,53 тенге, рубля – 5,99 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 468 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,48 тенге, продажи – 5,78 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 470,5 тенге, продажи – 472,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 536,8 тенге, продажи – 541,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,79 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 470,1 тенге, продажи – 472,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 536,4 тенге, продажи – 541,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,65 тенге, продажи – 5,72. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью