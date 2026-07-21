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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 июля

Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 21 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,28 тенге, евро – 537,53 тенге, рубля – 5,99 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 468 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,48 тенге, продажи – 5,78 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 470,5 тенге, продажи – 472,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 536,8 тенге, продажи – 541,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,79 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 470,1 тенге, продажи – 472,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 536,4 тенге, продажи – 541,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,65 тенге, продажи – 5,72.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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