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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 25 и 26 июля

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 17:14 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 24 июля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,98 тенге, поднявшись на 9,76 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 542,63 тенге (+10,06).

Курс российского рубля подрос до 6,10 тенге (+0,15).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,25 тенге (+1,50).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,3-477, тенге, евро – по 540-546 тенге, рубли – по 5,69-5,83 тенге.

Утром 24 июля Национальный банк установил курс доллара в 465,74 тенге, евро – 531,08 тенге, рубля – 5,92 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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