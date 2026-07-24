Казахстанцев предупредили об опасной погоде: штормовое предупреждение объявили на 25 июля

В 17 областях Казахстана на 25 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге Костанайской области днем ожидается очень сильная жара 41 градус.

В Атырауской области днем ожидается очень сильная жара 40-43 градуса. В Атырау днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-39 градусов. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, в центре, востоке области порывы 18 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-42 градуса. На севере, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. 25-27 июля на севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, северный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ночью ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, северный, ночью порывы 15-20 м/с.

На юго-западе Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. 25-27 июля днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. 25-27 июля на севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал, очень сильная жара 41-42 градуса. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На западе, юге, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35-38 градусов.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке, в центре области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на севере, юго-западе, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. На северо-востоке, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке, в горных районах области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15 м/с.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Днем ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области 38 градусов, На всей территории области сильная жара 35-38 градусов. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный днем на севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что аномальная жара до +42°C и очень сильные дожди одновременно ударят по Казахстану в субботу.