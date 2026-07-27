Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,07 тенге, евро – 541,86 тенге, рубля – 6,08 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 468 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 542 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,5 тенге, продажи – 5,9 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470,8 тенге, продажи – 473,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 536,7 тенге, продажи – 541,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,80 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 536 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,7 тенге, продажи – 5,76.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.