Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 27 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,07 тенге, евро – 541,86 тенге, рубля – 6,08 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 468 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 542 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,5 тенге, продажи – 5,9 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 470,8 тенге, продажи – 473,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 536,7 тенге, продажи – 541,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,80 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 536 тенге, продажи – 543 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,7 тенге, продажи – 5,76. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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