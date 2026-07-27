Узбекистан догоняет Китай по темпам роста торговли с Казахстаном

Торговля РК со странами Центральной Азии в 2026 году обновила исторический максимум. Но самый важный итог первых пяти месяцев связан вовсе не с новым рекордом, а с появлением значимого рынка сбыта казахстанских товаров, сообщает Zakon.kz.

Главный покупатель казахстанской продукции в регионе

За январь-мая 2026 года товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии вырос на 28,9% и достиг рекордных 4,2 млрд долларов. Доля региона во всей внешней торговле страны увеличилась с 6,0% до 7,4%.

Экспорт вырос на 27% и составил 3,2 млрд долларов, импорт – на 35,5%, до 991 млн долларов. Торговый баланс остается уверенно положительным: профицит достиг 2,2 млрд долларов против 1,8 млрд годом ранее, – отмечает экономист Ернар Серик.

Главным партнером Казахстана в Центральной Азии остается Узбекистан. За пять месяцев товарооборот с ним вырос на 37,2% – до 2,3 млрд долларов. На него приходится 55,5% всей торговли Казахстана со странами региона. Далее следуют Кыргызстан (1 млрд долларов), Таджикистан (615 млн долларов) и Туркменистан (215 млн долларов).

И вот отметим интересный поворот темы.

По итогам 2025 года товарооборот Казахстана с Китаем увеличился на 13,2%, достигнув 34,1 млрд долларов. В то же время объем взаимной торговли Казахстана и Узбекистана вырос на 11,4% – до 4,97 млрд долларов. Таким образом, по темпам роста торговли с Казахстаном Узбекистан практически сравнялся с Китаем, хотя по абсолютному объему товарооборота значительно ему уступает.

Динамика роста

Экономист Ернар Серик считает, что рекордный товарооборот раскрывает еще одну важную тенденцию.

"Центральная Азия становится для Казахстана не просто крупным соседним рынком, а главным направлением сбыта переработанной продукции". Ернар Серик

По его расчетам, на страны Центральной Азии сегодня приходится 5% всего сырьевого экспорта Казахстана, 33% экспорта полуфабрикатов и сразу 40% экспорта готовых товаров без учета реэкспорта.

Получается, что при общей доле региона в казахстанском экспорте на уровне 10,5% именно соседние страны покупают две пятых всей готовой продукции, которую Казахстан поставляет за рубеж.

Эта роль складывалась постепенно. В 2016 году на страны Центральной Азии приходилось 36% экспорта готовых товаров Казахстана, а по итогам января-мая 2026 года составил 40%. Еще быстрее росло значение региона для экспорта полуфабрикатов. За десять лет доля Центральной Азии увеличилась с 16% до 33%, а только за последние два года – с 22% до 33%.

Парадокс казахстанского экспорта

При этом структура самого экспорта в Центральную Азию меняется медленно. В 2026 году сырье и почти сырьевые товары сформировали 39% поставок, полуфабрикаты – 37%, а готовая продукция – всего 18%.

Основной рост экспорта обеспечила пшеница. Ее поставки увеличились на 72% – до 639 млн долларов, что обеспечило более 20% всего казахстанского экспорта в регион. Также выросли поставки подсолнечного масла, золота, стальной продукции и муки.

"Получается двойственная картина. Казахстан наращивает торговлю с соседями рекордными темпами, а Центральная Азия уже стала главным внешним рынком для нашей готовой продукции. Но внутри наших поставок по-прежнему доминируют зерновые, металлы, золото, масло и товары первых переделов". Ернар Серик

Тем не менее, как уверен экономист, более удобного внешнего рынка у казахстанских производителей сегодня нет. Население региона растет, логистика остается относительно простой, требования и потребительские привычки хорошо знакомы, а отечественные компании уже имеют здесь прочные позиции.

Поэтому следующим ориентиром должны стать уже не новые рекорды товарооборота, а увеличение доли продукции высокого передела. Пока она остается на уровне около 18%, именно этот показатель будет определять, насколько эффективно Казахстан сможет использовать возможности своего самого перспективного экспортного рынка.

Отметим, что главами двух государств поставлена цель по увеличению объема взаимной торговли до 10 млрд долларов.