Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 28 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 473,4 тенге, евро – 539,39 тенге, рубля – 6,07 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,7 тенге, продажи – 6,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 472,2 тенге, продажи – 474,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 537,2 тенге, продажи – 542,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,64 тенге, продажи – 5,77 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 472 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 537 тенге, продажи – 542 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,68 тенге, продажи – 5,74. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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