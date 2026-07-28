Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 473,4 тенге, евро – 539,39 тенге, рубля – 6,07 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,7 тенге, продажи – 6,1 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 472,2 тенге, продажи – 474,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 537,2 тенге, продажи – 542,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,64 тенге, продажи – 5,77 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 472 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 537 тенге, продажи – 542 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,68 тенге, продажи – 5,74.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.