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События

В Астане появился новый мурал с огромным котом

мурал, кот, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 11:22 Фото: gov.kz
В районе Байконыр Астаны на фасаде дома по ул. Габдуллина, 17/1, появился новый яркий мурал, сообщает 28 июля 2026 года Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Известно, что арт-объект украсил дворовую территорию и прилегающую пешеходную зону, сделав пространство более уютным и привлекательным для жителей.

мурал, кот, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 11:22

Фото: gov.kz

Теперь на месте пустой стены красуется большой зеленоглазый кот, мирно отдыхающий среди городского пейзажа. Новый мурал не только преобразил фасад дома, но и стал еще одной яркой фотозоной столицы.

мурал, кот, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 11:22

Фото: gov.kz

мурал, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 11:22

Фото: gov.kz

Местные жители тепло встретили появление необычного рисунка и уже активно делятся фотографиями с пушистым героем в социальных сетях.

28 мая 2026 года мы также рассказывали, что на фасаде жилого дома в мкр. Самал-3, дом 21, в Алматы появилось изображение народной артистки СССР, легендарной певицы Розы Баглановой. Посмотрите на это тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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