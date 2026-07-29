Почему предсказуемые налоги важнее их размера — Союз производителей о новых правилах для бизнеса

Как отмечает глава "Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана", республика уже сделала один из самых масштабных шагов в реформировании налоговой системы за последние годы, введя новый Налоговый кодекс.

По мнению президента РОЮЛ "Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана" Николая Радостовеца, сами по себе изменения ставок и правил не станут главным фактором для экономики, если бизнес не будет понимать, какой окажется налоговая нагрузка через два, три или пять лет. Именно предсказуемость налоговой политики сегодня становится одним из ключевых условий для привлечения инвестиций и устойчивого развития.

С 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс, который стал одним из ключевых этапов масштабной налоговой реформы. Среди ключевых изменений – сокращение налоговой отчетности на 30%, уменьшение количества налогов на 20%, оптимизация льгот и сборов, а также изменения по НДС, корпоративному и индивидуальному подоходному налогам, акцизам и налоговому администрированию.

Эксперты считают, что реформа стала важным этапом развития налоговой политики страны. Тем не менее, ее долгосрочный эффект будет зависеть не только от новых ставок, но и от того, насколько последовательной окажется государственная политика в будущем.

"Для инвесторов и бизнеса принципиально важно понимать не только действующие налоговые условия, но и то, какими они будут через несколько лет. Крупные инвестиционные проекты, запуск новых производств или расширение бизнеса планируются на годы вперед. Поэтому инвестора зачастую пугает не столько уровень налогообложения, сколько невозможность прогнозировать изменения правил. Казахстан уже доказал свою инвестиционную привлекательность: с момента обретения независимости страна привлекла свыше 450 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и сегодня аккумулирует около 70% всех ПИИ Центральной Азии. Это результат доверия международного бизнеса и последовательной работы по улучшению инвестиционного климата. Неслучайно сегодня одной из ключевых тем международной инвестиционной повестки становится именно предсказуемость регуляторной среды. Это особенно ярко прозвучало на недавнем Ташкентском международном инвестиционном форуме, где вопросы институциональной устойчивости, верховенства права и стабильности правил для инвесторов стали центральными в обсуждении новых партнерств и привлечения капитала. Для Казахстана, который продолжает активно привлекать иностранных инвесторов, крайне важно сохранить этот курс. Сегодня Казахстан использует трехлетний горизонт при бюджетном планировании. Логично, чтобы такой же подход последовательно развивался и в налоговой политике. Среднесрочная налоговая траектория позволит компаниям точнее оценивать будущие расходы, планировать инвестиции, производственные программы и развитие бизнеса", — отмечает президент РОЮЛ "Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана" Николай Радостовец.

Новый Налоговый кодекс уже демонстрирует переход к более системному подходу. Помимо изменения налоговых ставок, документ предусматривает совершенствование администрирования. В частности, усиливается предупредительный характер налогового контроля, упрощаются процедуры взыскания задолженности, а меры, применяемые к налогоплательщикам, становятся более последовательными и зависят от размера долга.

"По сути, речь идет о новой философии взаимодействия государства и бизнеса. Чем прозрачнее процедуры и чем меньше неожиданных изменений, тем выше доверие предпринимателей и инвестиционная привлекательность страны. Стабильные правила создают условия для долгосрочного развития экономики", – говорит Николай Радостовец.

В целом Налоговый кодекс должен давать предсказуемость и стабильность. В большинстве отраслей экономики Казахстана – ставки налогов не должны меняться. Там где государство планирует менять ставки – нужно заранее их определять, доводить до бизнеса. И выстроить предсказуемые этапы их введения.

Одним из наиболее показательных примеров такого подхода специалисты называют акцизную политику. Согласно данным Комитета государственных доходов, с 2026 года ставки акцизов на подакцизные товары увеличиваются на 10%, а по ряду категорий государство заранее определило график изменений сразу на несколько лет вперед. Так, траектория ставок по табачной продукции и энергетическим напиткам утверждена до 2030 года.

Сам по себе рост акцизов является распространенным инструментом налогово-бюджетной политики. Однако его эффективность во многом определяется тем, насколько изменения являются поэтапными, заранее известными участникам рынка и позволяют бизнесу адаптироваться к новым условиям.

"Такой подход выгоден обеим сторонам. Предприниматели получают возможность заранее рассчитывать финансовую нагрузку, корректировать инвестиционные планы и сохранять устойчивость бизнеса. Государство, в свою очередь, может рассчитывать на более прогнозируемые бюджетные поступления, снижение уровня неопределенности и укрепление налоговой дисциплины", – считает спикер.

Именно поэтому следующей задачей после принятия нового Налогового кодекса должно стать закрепление долгосрочной и понятной налоговой политики. Речь идет не только об акцизах, а о формировании системы, в которой изменения происходят последовательно, прогнозируемо и по заранее обозначенной траектории. Такой подход способен укрепить доверие бизнеса, улучшить инвестиционный климат Казахстана и создать более устойчивую основу для развития экономики страны.