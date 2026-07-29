Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в августе 2026 года

В Департаменте госдоходов Алматы рассказали, какие основные квартальные и полугодовые налоговые отчеты, налоги и платежи нужно уплатить в августе 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В ДГД отметили, что отчетная дата – 15 августа – выпадает на выходной день (субботу). Согласно налоговому законодательству, крайний срок представления отчетности и уплаты налогов переносится на ближайший рабочий день – 17 августа 2026 года.

Должны быть представлены налоговые отчетности:

по 17 августа:

Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за II квартал 2026 года;

Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за II квартал 2026 года;

Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за II квартал 2026 года;

Форма 300.00 – декларация по НДС за II квартал 2026 года;

Форма 400.00 – декларация по акцизу за июнь 2026 года;

Форма 500.00 – декларация по платежам недропользователей за II квартал 2026 года;

Форма 510.00 – декларация по подписному бонусу за II квартал 2026 года;

Форма 531.00 – декларация (расчет) по исполнению налогового обязательства в натуральной форме за II квартал 2026 года;

Форма 590.00 – декларация по налогу на добычу полезных ископаемых и сопутствующим платежам за II квартал 2026 года;

Форма 641.00 – расчет отчислений за II квартал 2026 года;

Форма 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;

Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за II квартал 2026 года;

Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами за II квартал 2026 года;

Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за II квартал 2026 года;

Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за II квартал 2026 года;

Форма 910.00 – декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР на основе упрощенной декларации, за I полугодие 2026 года.

по 20 августа:

Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июль 2026 года;

Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;

Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, необходимо уплатить:

по 5 августа:

ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за июль 2026 года.

по 17 августа:

ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за июль 2026 года.

по 20 августа:

НДС в ЕАЭС за июль 2026 года;

Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

по 24 августа:

ИПН с доходов, выплаченных в июле 2026 года отдельным категориям нерезидентов.

по 25 августа:

КПН – авансовые платежи за август 2026 года.

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента.

ИПН, удержанный у источника выплаты.

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов.

ИПН по СНР для самозанятых за июль 2026 года.

КПН (ИПН) по декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР на основе упрощенной декларации, за I полугодие 2026 года.

НДС за II квартал 2026 года.

Рентный налог на экспорт за II квартал 2026 года.

Платеж по возмещению исторических затрат.

Налог на добычу полезных ископаемых.

Текущие платежи по исполнению налогового обязательства в натуральной форме.

Социальный налог за июль 2026 года.

Налог на имущество.

Налог на игорный бизнес за II квартал 2026 года.

Плата за пользование земельными участками.

Плата за пользование водными ресурсами.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Плата за использование радиочастотного спектра.

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2026 года.

Плата за цифровой майнинг за II квартал 2026 года.

Единый платеж за июль 2026 года.

Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за июль 2026 года.

ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.