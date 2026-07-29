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Финансы

Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в августе 2026 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 13:44 Фото: freepik
В Департаменте госдоходов Алматы рассказали, какие основные квартальные и полугодовые налоговые отчеты, налоги и платежи нужно уплатить в августе 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В ДГД отметили, что отчетная дата – 15 августа – выпадает на выходной день (субботу). Согласно налоговому законодательству, крайний срок представления отчетности и уплаты налогов переносится на ближайший рабочий день – 17 августа 2026 года.

Должны быть представлены налоговые отчетности:

по 17 августа:

  • Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за II квартал 2026 года;
  • Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за II квартал 2026 года;
  • Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за II квартал 2026 года;
  • Форма 300.00 – декларация по НДС за II квартал 2026 года;
  • Форма 400.00 – декларация по акцизу за июнь 2026 года;
  • Форма 500.00 – декларация по платежам недропользователей за II квартал 2026 года;
  • Форма 510.00 – декларация по подписному бонусу за II квартал 2026 года;
  • Форма 531.00 – декларация (расчет) по исполнению налогового обязательства в натуральной форме за II квартал 2026 года;
  • Форма 590.00 – декларация по налогу на добычу полезных ископаемых и сопутствующим платежам за II квартал 2026 года;
  • Форма 641.00 – расчет отчислений за II квартал 2026 года;
  • Форма 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;
  • Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за II квартал 2026 года;
  • Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами за II квартал 2026 года;
  • Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за II квартал 2026 года;
  • Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за II квартал 2026 года;
  • Форма 910.00 – декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР на основе упрощенной декларации, за I полугодие 2026 года.

по 20 августа:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июль 2026 года;
  • Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
  • Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, необходимо уплатить:

по 5 августа:

  • ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за июль 2026 года.

по 17 августа:

  • ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за июль 2026 года.

по 20 августа:

  • НДС в ЕАЭС за июль 2026 года;
  • Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС;
  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

по 24 августа:

  • ИПН с доходов, выплаченных в июле 2026 года отдельным категориям нерезидентов.

по 25 августа:

  • КПН – авансовые платежи за август 2026 года.
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента.
  • ИПН, удержанный у источника выплаты.
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов.
  • ИПН по СНР для самозанятых за июль 2026 года.
  • КПН (ИПН) по декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР на основе упрощенной декларации, за I полугодие 2026 года.
  • НДС за II квартал 2026 года.
  • Рентный налог на экспорт за II квартал 2026 года.
  • Платеж по возмещению исторических затрат.
  • Налог на добычу полезных ископаемых.
  • Текущие платежи по исполнению налогового обязательства в натуральной форме.
  • Социальный налог за июль 2026 года.
  • Налог на имущество.
  • Налог на игорный бизнес за II квартал 2026 года.
  • Плата за пользование земельными участками.
  • Плата за пользование водными ресурсами.
  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
  • Плата за использование радиочастотного спектра.
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2026 года.
  • Плата за цифровой майнинг за II квартал 2026 года.
  • Единый платеж за июль 2026 года.
  • Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за июль 2026 года.

ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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