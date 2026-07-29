Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в августе 2026 года
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В Департаменте госдоходов Алматы рассказали, какие основные квартальные и полугодовые налоговые отчеты, налоги и платежи нужно уплатить в августе 2026 года, сообщает Zakon.kz.
В ДГД отметили, что отчетная дата – 15 августа – выпадает на выходной день (субботу). Согласно налоговому законодательству, крайний срок представления отчетности и уплаты налогов переносится на ближайший рабочий день – 17 августа 2026 года.
Должны быть представлены налоговые отчетности:
по 17 августа:
- Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за II квартал 2026 года;
- Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за II квартал 2026 года;
- Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за II квартал 2026 года;
- Форма 300.00 – декларация по НДС за II квартал 2026 года;
- Форма 400.00 – декларация по акцизу за июнь 2026 года;
- Форма 500.00 – декларация по платежам недропользователей за II квартал 2026 года;
- Форма 510.00 – декларация по подписному бонусу за II квартал 2026 года;
- Форма 531.00 – декларация (расчет) по исполнению налогового обязательства в натуральной форме за II квартал 2026 года;
- Форма 590.00 – декларация по налогу на добычу полезных ископаемых и сопутствующим платежам за II квартал 2026 года;
- Форма 641.00 – расчет отчислений за II квартал 2026 года;
- Форма 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;
- Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за II квартал 2026 года;
- Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами за II квартал 2026 года;
- Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за II квартал 2026 года;
- Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за II квартал 2026 года;
- Форма 910.00 – декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР на основе упрощенной декларации, за I полугодие 2026 года.
по 20 августа:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июль 2026 года;
- Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
- Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Кроме того, необходимо уплатить:
по 5 августа:
- ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за июль 2026 года.
по 17 августа:
- ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за июль 2026 года.
по 20 августа:
- НДС в ЕАЭС за июль 2026 года;
- Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
по 24 августа:
- ИПН с доходов, выплаченных в июле 2026 года отдельным категориям нерезидентов.
по 25 августа:
- КПН – авансовые платежи за август 2026 года.
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента.
- ИПН, удержанный у источника выплаты.
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов.
- ИПН по СНР для самозанятых за июль 2026 года.
- КПН (ИПН) по декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР на основе упрощенной декларации, за I полугодие 2026 года.
- НДС за II квартал 2026 года.
- Рентный налог на экспорт за II квартал 2026 года.
- Платеж по возмещению исторических затрат.
- Налог на добычу полезных ископаемых.
- Текущие платежи по исполнению налогового обязательства в натуральной форме.
- Социальный налог за июль 2026 года.
- Налог на имущество.
- Налог на игорный бизнес за II квартал 2026 года.
- Плата за пользование земельными участками.
- Плата за пользование водными ресурсами.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
- Плата за использование радиочастотного спектра.
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2026 года.
- Плата за цифровой майнинг за II квартал 2026 года.
- Единый платеж за июль 2026 года.
- Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за июль 2026 года.
ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.
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