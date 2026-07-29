Сильная жара до +42°С и погода без осадков накроют Алматы и Шымкент, а что ждет Астану – опубликован прогноз

Фото: Zakon.kz

В ближайшие три дня в Астане ожидаются дожди с грозами и сильная жара до +36°С. Меньше повезло жителям Алматы и Шымкента. Их ждут аномальные +42°С и погода без осадков. Об этом говорится в прогнозе на 30, 31 июля и 1 августа 2026 года, который Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 30 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +33+35°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +33+35°С. 31 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +34+36°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +34+36°С. 1 августа: переменная облачность, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С. Прогноз погоды по Алматы 30 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. 31 июля-1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°С. Прогноз погоды по Шымкенту 30 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +38+40°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +38+40°С. 31 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +39+41°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +39+41°С. 1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +40+42°С. Материал по теме Очень сильная жара до +44°C и дожди с градом одновременно ударят по Казахстану – прогноз непогоды на 29 июля Ранее синоптики сообщили, что жара до +44°C из Ирана надвигается на Казахстан. Также страну накроют кратковременные дожди, грозы, усиление ветра и местами град. Подробнее о погоде на 30, 31 июля и 1 августа 2026 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью