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Финансы

ForteBank первым присоединился к новой программе Казахстанской Жилищной Компании

Фото: ForteBank, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 10:02 Фото: ForteBank
АО "ForteBank" первым подписало соглашение о сотрудничестве с АО "Казахстанская Жилищная Компания" (дочерняя организация АО "НИХ "Байтерек") в рамках нового механизма обусловленного финансирования проектов комплексной застройки.

Финансирование смогут получить проекты, соответствующие требованиям комплексного развития территорий, включая строительство жилья, образовательных и медицинских объектов, общественных пространств, парковок, коммерческих помещений, а также создание безбарьерной среды.

Поддержка будет распространяться как на новые проекты комплексной жилой застройки, так и на проекты реновации, предусматривающие обновление существующей застройки и формирование современной городской среды.

Фото: ForteBank, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 10:02

Фото: ForteBank

В рамках механизма КЖК сможет предоставлять ForteBank фондирование через инструмент обусловленного вклада, что позволит банку финансировать проекты по ставке не выше 12,6% годовых на срок до 36 месяцев.

"Подписание соглашения с ForteBank является важным этапом в запуске механизма обусловленного финансирования. Наша задача – предложить рынку понятный и эффективный финансовый инструмент, который расширит возможности застройщиков по привлечению доступного банковского финансирования и позволит реализовывать качественные проекты комплексной застройки, включая проекты реновации", – отметил заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Жилищная Компания" Исламбек Каирбеков.
"Подписание соглашения с Казахстанской Жилищной Компанией расширяет возможности ForteBank по финансированию проектов комплексной жилой застройки. Благодаря этому партнерству мы сможем предложить девелоперам более доступные условия финансирования и поддержать реализацию проектов, которые способствуют созданию современной инфраструктуры и повышению качества городской среды по всему Казахстану", – подчеркнула Член Правления – Управляющий директор ForteBank Алма Абильжанова.

Данное сотрудничество способствуету расширению доступа к банковскому финансированию строительной отрасли, повышению устойчивости проектов комплексной застройки и реализации государственных задач по обеспечению населения качественным и доступным жильем.

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №1.1.965.133 от 14.07.2026 выдана АО "ForteBank".

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Канат Болысбек
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