Реально ли получить ипотеку под 5% – какие ставки предлагают банки Казахстана
Сколько банков дают ипотечные кредиты
Всего такие продукты сегодня предлагают 10 из 23 банков второго уровня. Стандартную ипотеку под залог приобретаемой недвижимости предлагают 8 БВУ, партнерские программы – 5, продукты в рамках жилищных сбережений и накоплений – 4, ипотеку под залог депозита или денег – 3.
Партнерская ипотека рассчитана на покупку жилья у определенных застройщиков или в конкретных жилых комплексах, поэтому ее сложно сравнивать с универсальными программами.
Наиболее низкие ставки сосредоточены в двух сегментах – ипотеке под залог депозита и накопительных программах. Именно их условия позволяют получить самые низкие цифры в ипотечной рекламе, но за каждой из них стоят свои требования к собственным средствам и срокам.
5% есть – но на особых условиях
Рассмотрим один из представленных на рынке продуктов, который предусматривает временную ставку 5-16% годовых. Временная ГЭСВ составляет 6-17,7%. Срок займа – до 15 лет, максимальная сумма – 100 млн тенге.
Главное условие связано с размещением на счете банка депозита-гарантии. Он одновременно является сберегательным счетом заемщика и обеспечением по ипотеке.
При подтвержденном доходе на нем должна находиться сумма не менее 20% стоимости жилья. При косвенном подтверждении дохода требование возрастает до 50%.
Например, при покупке квартиры за 30 млн тенге заемщику с подтвержденным доходом необходимо разместить на депозите минимум 6 млн тенге.
Эти деньги не используются для оплаты квартиры. Они остаются на счете и обеспечивают кредит. Пока необходимая сумма сохраняется, действует временная ставка.
Что будет, если снять деньги с депозита
В условиях кредита предусмотрен жесткий порядок. При уменьшении или утрате вклада заемщик должен восстановить недостающую сумму в течение трех рабочих дней.
Если этого не сделать, временная ставка прекращает действовать. Для кредита предусмотрена фиксированная ставка 21,4-22,1% годовых, а ГЭСВ составляет 24,6-24,9%.
Разница существенная: ставка в 5% действует только при сохранении необходимого обеспечения, тогда как после его утраты стоимость кредита может вырасти до уровня свыше 20%.
Иными словами, это не ипотека с 5% на весь срок. Это кредит с временной ставкой при условии, что крупная сумма собственных денег остается в банке в качестве обеспечения.
Вторая схема: сначала накопить, потом платить меньше
В накопительной ипотеке заемщик сначала кладет первоначальный взнос на депозит под 7% годовых. Одновременно он уже выплачивает ипотечный заем.
После окончания периода накопления деньги с депозита направляются на погашение части долга. Чем больше накопилось, тем меньше становится задолженность. Оставшуюся сумму затем оформляют как жилищный заем уже по ставке 10% годовых.
До этого момента ставка по кредиту зависит от того, сколько времени клиент копит: от 10,5% при более длительном накоплении до 14,5% при коротком.
То есть здесь принцип простой: сначала клиент копит деньги, затем этими накоплениями уменьшает долг, после чего получает более низкую ставку на оставшуюся сумму.
Квартира за 30 млн: первые пять лет платеж составит 280 тысяч
Условия накопительной ипотеки можно рассмотреть на конкретном примере. Допустим, квартира стоит 30 млн тенге, первоначальный взнос – 9 млн тенге.
Первые 60 месяцев заемщик ежемесячно вносит:
- 210 тыс. тенге по займу;
- 70 тыс. тенге на депозит.
- Общая сумма составляет 280 тыс. тенге в месяц.
По расчету банка, к 61-му месяцу на депозите накопится около 13,7 млн тенге. Эти деньги направляются на погашение части задолженности.
После этого остается около 7,3 млн тенге. Эта сумма переводится в жилищный заем под 10% годовых еще на 106 месяцев. При этом платеж сохраняется, а срок кредита сокращается. Получается, что более низкая ставка становится доступна только после накопительного периода.
В этой программе размер ставки напрямую зависит от продолжительности накопления.
При сроке 80 месяцев ставка по займу составляет 14,5%, при 94 месяцах – 13%, при 106 месяцах – 12%. Для более длительного накопления ставка снижается до 11,5% при 116 месяцах, до 11% при 125 месяцах и до 10,5% при 132 месяцах. То есть заемщик фактически меняет время ожидания на более низкую стоимость кредита.
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