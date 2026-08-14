Реально ли получить ипотеку под 5% – какие ставки предлагают банки Казахстана

Ипотечные ставки в банках страны, согласно рекламе, действительно начинаются 5% годовых и даже ниже, но такие предложения доступны далеко не всем. Что нужно сделать заемщику для получения кредита на льготных условиях, выяснял Zakon.kz.

Сколько банков дают ипотечные кредиты

Всего такие продукты сегодня предлагают 10 из 23 банков второго уровня. Стандартную ипотеку под залог приобретаемой недвижимости предлагают 8 БВУ, партнерские программы – 5, продукты в рамках жилищных сбережений и накоплений – 4, ипотеку под залог депозита или денег – 3.

Партнерская ипотека рассчитана на покупку жилья у определенных застройщиков или в конкретных жилых комплексах, поэтому ее сложно сравнивать с универсальными программами.

Наиболее низкие ставки сосредоточены в двух сегментах – ипотеке под залог депозита и накопительных программах. Именно их условия позволяют получить самые низкие цифры в ипотечной рекламе, но за каждой из них стоят свои требования к собственным средствам и срокам.

5% есть – но на особых условиях

Рассмотрим один из представленных на рынке продуктов, который предусматривает временную ставку 5-16% годовых. Временная ГЭСВ составляет 6-17,7%. Срок займа – до 15 лет, максимальная сумма – 100 млн тенге.

Главное условие связано с размещением на счете банка депозита-гарантии. Он одновременно является сберегательным счетом заемщика и обеспечением по ипотеке.

При подтвержденном доходе на нем должна находиться сумма не менее 20% стоимости жилья. При косвенном подтверждении дохода требование возрастает до 50%.

Например, при покупке квартиры за 30 млн тенге заемщику с подтвержденным доходом необходимо разместить на депозите минимум 6 млн тенге.

Эти деньги не используются для оплаты квартиры. Они остаются на счете и обеспечивают кредит. Пока необходимая сумма сохраняется, действует временная ставка.

Что будет, если снять деньги с депозита

В условиях кредита предусмотрен жесткий порядок. При уменьшении или утрате вклада заемщик должен восстановить недостающую сумму в течение трех рабочих дней.

Если этого не сделать, временная ставка прекращает действовать. Для кредита предусмотрена фиксированная ставка 21,4-22,1% годовых, а ГЭСВ составляет 24,6-24,9%.

Разница существенная: ставка в 5% действует только при сохранении необходимого обеспечения, тогда как после его утраты стоимость кредита может вырасти до уровня свыше 20%.

Иными словами, это не ипотека с 5% на весь срок. Это кредит с временной ставкой при условии, что крупная сумма собственных денег остается в банке в качестве обеспечения.

Вторая схема: сначала накопить, потом платить меньше

В накопительной ипотеке заемщик сначала кладет первоначальный взнос на депозит под 7% годовых. Одновременно он уже выплачивает ипотечный заем.

После окончания периода накопления деньги с депозита направляются на погашение части долга. Чем больше накопилось, тем меньше становится задолженность. Оставшуюся сумму затем оформляют как жилищный заем уже по ставке 10% годовых.

До этого момента ставка по кредиту зависит от того, сколько времени клиент копит: от 10,5% при более длительном накоплении до 14,5% при коротком.

То есть здесь принцип простой: сначала клиент копит деньги, затем этими накоплениями уменьшает долг, после чего получает более низкую ставку на оставшуюся сумму.

Квартира за 30 млн: первые пять лет платеж составит 280 тысяч

Условия накопительной ипотеки можно рассмотреть на конкретном примере. Допустим, квартира стоит 30 млн тенге, первоначальный взнос – 9 млн тенге.

Первые 60 месяцев заемщик ежемесячно вносит:

210 тыс. тенге по займу;

70 тыс. тенге на депозит.

Общая сумма составляет 280 тыс. тенге в месяц.

По расчету банка, к 61-му месяцу на депозите накопится около 13,7 млн тенге. Эти деньги направляются на погашение части задолженности.

После этого остается около 7,3 млн тенге. Эта сумма переводится в жилищный заем под 10% годовых еще на 106 месяцев. При этом платеж сохраняется, а срок кредита сокращается. Получается, что более низкая ставка становится доступна только после накопительного периода.

В этой программе размер ставки напрямую зависит от продолжительности накопления.

При сроке 80 месяцев ставка по займу составляет 14,5%, при 94 месяцах – 13%, при 106 месяцах – 12%. Для более длительного накопления ставка снижается до 11,5% при 116 месяцах, до 11% при 125 месяцах и до 10,5% при 132 месяцах. То есть заемщик фактически меняет время ожидания на более низкую стоимость кредита.

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