Какие ставки по автокредитам предлагают банки Казахстана: обзор рынка

Автокредит остается одним из основных способов купить машину без полной оплаты сразу, однако условия банков заметно различаются. Заемщик может столкнуться как с предложениями с минимальной ставкой, так и с ГЭСВ около 35%, сообщает Zakon.kz.

0,01% на витрине, 35% в реальности

Целевые автокредиты в Казахстане выдают 10 из 23 коммерческих банков. Еще три финансовые организации, предлагающие такие займы, в этот обзор не включены.

Мы рассматрим только обычные рыночные автокредиты – без льготных и государственных программ. Сравнивать будем не только по заявленной ставке, но и по ГЭСВ, первоначальному взносу, максимальной сумме и сроку займа. Именно сочетание этих условий показывает, во сколько заемщику действительно обойдется покупка автомобиля.

Диапазон предложений на рынке очень широк. По отдельным программам на новые автомобили ставка начинается всего с 0,01-0,1% годовых, однако такие условия распространяются не на все машины.

Например, ставка от 1,1% у одного из банков действует при покупке автомобиля в автосалонах-партнерах, тогда как по стандартному кредиту на новый автомобиль ставка составляет 22,6-26,85%, а ГЭСВ достигает 33,7%.

По стандартным предложениям ставки существенно выше. У некоторых банков они начинаются примерно с 20-24% годовых, а верхняя граница доходит до 30%. ГЭСВ при этом может достигать 35%.

В частности, по кредиту на новый автомобиль один из банков недавно указывал ставку от 0,12% до 30% годовых и ГЭСВ от 0,12% до 35%. Такая минимальная ставка (0,12%) применялась разово, например, в короткой акции на определенное авто и зависела от срока кредита и первоначального взноса. При сроке 12 месяцев она действовала при взносе от 10%, а при более длительном кредите для получения такой ставки требовался больший первоначальный взнос.

Другой банк по кредиту на новый автомобиль указывает ставку 22,6-26,85% при ГЭСВ 26,19-33,7%, хотя по отдельным партнерским программам ставка начинается с 1,1%. Максимальная сумма займа составляет 45 млн тенге, первоначальный взнос – от 10%.

Поэтому рекламная ставка сама по себе мало говорит о стоимости кредита. Для сравнения предложений гораздо показательнее ГЭСВ и полный набор условий.

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Кредиту все возрасты покорны

Для покупателей подержанных автомобилей банки в ряде случаев устанавливают более жесткие условия. Ограничиваются сумма займа и возраст машины, а первоначальный взнос может быть выше.

Например, по одному из предложений на автомобиль с пробегом сумма займа составляет от 200 тыс. до 20 млн тенге, первоначальный взнос – от 10%, срок – до 84 месяцев. Ставка находится в диапазоне 23-30%, ГЭСВ – 25,6-35%.

При этом есть и предложения, рассчитанные преимущественно на новые машины. В одном из них сумма кредита достигает 50 млн тенге, срок – 7 лет, а первоначальный взнос начинается от 10%. Диапазон ставки составляет 0,1-22,5% годовых, ГЭСВ – 0,1-24,9%.

Еще одна особенность рынка – некоторые банки вообще не устанавливают единую ставку для всех автомобилей. Она зависит от конкретной марки, дилера, стоимости машины, размера первоначального взноса и срока кредита.

Есть и модели, где банк вообще не использует в коммуникации процентную ставку, а показывает клиенту переплату за весь срок кредита. Ее размер рассчитывается индивидуально в зависимости от стоимости автомобиля, первоначального взноса и срока займа.

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Кредитная история тоже сядет за руль

Сейчас для некоторых автокредитов действует исключение из требований по максимальному коэффициенту долговой нагрузки. Оно распространяется на займы на новые автомобили, которые не были в эксплуатации и впервые регистрируются в Казахстане.

Для подержанных машин исключение действует при первоначальном взносе не менее 50%, а для автомобиля возрастом до трех лет – при первоначальном взносе от 30%. Эти условия действуют до 31 декабря 2026 года.

С 1 января 2027 года исключение заканчивается. Автокредиты будут оцениваться в рамках общего механизма расчета долговой нагрузки заемщика. Проект новых нормативов предусматривает отдельный расчет коэффициента долга к доходу для займа, обеспечением которого является приобретаемый автомобиль.

При этом Нацбанк планирует установить предельный КДД на уровне восьми годовых доходов заемщика. Отдельного лимита именно для автокредитов не предусматривается.

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Ваши долги под лупой у банка

При расчете долговой нагрузки будут учитываться существующие обязательства заемщика и новая задолженность. В расчет включаются банковские займы и микрокредиты, а также просроченные платежи.

Доход заемщика для расчета определяется, исходя из шести последовательных месяцев, предшествующих обращению за кредитом. Банк также должен проверять, не завышен ли доход за счет двойного учета одного источника или искусственного перемещения собственных и заемных денег между счетами.

Для покупателя автомобиля это означает, что с 2027 года размер нового автокредита будет сильнее зависеть от уже имеющихся долгов и подтвержденного дохода. При этом речь не идет о запрете автокредитования. Меняется подход к оценке заемщика: банк будет учитывать автомобильный кредит вместе с остальными обязательствами клиента.

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