Строительство разгоняет экономику Казахстана: четверть всех работ – дороги и метро

Строительная активность в республике все заметнее выходит за пределы крупнейших городов. Основной объем работ связан с транспортной инфраструктурой, сооружениями и нежилыми объектами, обслуживающими производство, логистику и деловую активность, сообщает Zakon.kz.

За январь-июль 2026 года в РК выполнено строительных работ на 5,06 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем увеличился на 15,3%. Наибольший прирост в 19,5% пришелся на строительство и ремонт сооружений.

Инфраструктура занимает почти половину рынка

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, самая крупная статья расходов – строительство автомобильных и железных дорог, а также метро. На этот сегмент пришлось 24,7% всех выполненных работ, или примерно 1,25 трлн тенге.

Еще 21,4% вложений пришлись на нежилые здания. Вместе эти два направления сформировали 46,1% всего объема работ, тогда как на жилые здания пришлось 13,4%.

Иными словами, нынешний рост отрасли связан с объектами, которые обеспечивают перемещение грузов и людей, размещение предприятий, складскую и другую деловую инфраструктуру.

Фото: Zakon.kz

Стройка уходит в регионы

Наибольшие объемы строительства по-прежнему сосредоточены в Астане и Алматы – самых крупных рынках РК. За семь месяцев 2026 года в столице выполнено работ на 708,2 млрд тенге, или 14% республиканского объема, в Алматы – на 560,6 млрд тенге, или 11,1%.

Однако по темпам роста картина иная. Увеличение объема работ зафиксировано сразу в 18 регионах, причем в нескольких областях прирост значительно превышает среднереспубликанский показатель.

В Кызылординской области объем вырос на 34,9%, в Павлодарской – на 32%, в Атырауской – на 27,9%, в Туркестанской – на 25,7%, в Восточно-Казахстанской – на 24,5%. В области Абай рост составил 23,1%, в Костанайской – 22,3%, в Алматы – 23,3%.

Одновременно три региона показали снижение. В Актюбинской области объем работ составил 85,7% от уровня прошлого года, в Карагандинской – 72,4%, в области Жетысу – 98%.

То есть в отличие от динамики прошлых лет расширение строительной активности идет не за счет крупнейших городов, а за счет областей, где развиваются транспортные связи, промышленность и новые деловые объекты.

Область Улытау "выросла" втрое

На этом фоне особенно выделяется область Улытау. За семь месяцев здесь выполнено работ на 179,2 млрд тенге – в три раза больше, чем за январь-июль 2025 года.

При этом доля региона в общереспубликанском объеме составляет 3,5%. Поэтому скачок Улытау важен прежде всего как показатель изменения активности внутри конкретного региона, а не как фактор, который сам по себе определяет общереспубликанский результат.

По абсолютному объему Улытау уступает Атырауской области, где выполнено работ на 387,6 млрд тенге, и Туркестанской – 361,9 млрд.

Почти весь рынок – частный

Меняется не только география, но и структура исполнителей. Частные строительные организации выполнили 90,1% всего объема работ, иностранные компании – 9,2%, государственные организации – 0,7%.

В денежном выражении на частный сектор пришлось около 4,56 трлн тенге из 5,06 трлн. Государственные организации непосредственно выполнили работ примерно на 35 млрд тенге.

Жилье растет гораздо медленнее

За семь месяцев в стране введено 9,746 млн кв. метров жилья, что всего на 3,9% больше, чем годом ранее.

Из общего объема 6,546 млн кв. метров приходится на многоквартирные дома, еще 3,158 млн – на индивидуальные. При этом 95,3% введенного жилья обеспечили частные застройщики – 9,289 млн кв. метров, включая 3,321 млн кв. метров, построенных населением.

Больше всего жилья введено в Астане – 2,201 млн кв. метров. В Алматы показатель составил 1,651 млн, в Алматинской области – 909,8 тыс., в Шымкенте – 643,4 тыс. кв. метров.

Наиболее заметный рост среди крупных регионов показала Алматинская область – 20,9%. В Жетысу ввод увеличился на 17,6%, в Шымкенте – на 8,2%, тогда как в Карагандинской области он сократился на 30,9%, а в Улытау – на 26,1%.

В конце добавим, что за семь месяцев 2026 года введены 32 общеобразовательные школы на 18 090 ученических мест, 32 дошкольные организации на 4207 мест и шесть амбулаторно-поликлинических организаций на 198 посещений в смену.

Ранее мы рассказали, как меняется арендный рынок жилья и как обстоят дела со строительством общежитий для студентов в Казахстане.