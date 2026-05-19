Финансы

Квартиры больше не тянут рынок: что на самом деле разгоняет стройку в Казахстане

Фото: pixabay
В стране резко ускоряется строительный сектор. За январь–апрель 2026 года объем строительных работ вырос на 14,5% и достиг 1,74 трлн тенге. При этом рынок жилья уже не выглядит главным источником роста – экономика стройки заметно меняется, сообщает Zakon.kz.

Крупнейшая часть экономики

По итогам 2025 года отрасль заняла 4 место по вкладу в ВВП Казахстана, показав физический рост на 15,9%. Это означает, что любые изменения в строительной сфере напрямую влияют на экономическую динамику страны, занятость, спрос на материалы, транспорт и банковское кредитование.

Самая важная деталь майской статистики 2026 года в том, что строительный рынок сейчас растет прежде всего за счет инфраструктуры и крупных объектов.

По данным БНС АСПиР РК, основной вклад дали работы по строительству и ремонту сооружений – рост сразу на 41,2%.

Если смотреть структуру строительных работ, то лидируют:

  • автомобильные и железные дороги, метро – 26,4%;
  • нежилые здания – 21,2%;
  • жилые дома – только 11,3%.

Еще несколько лет назад именно жилищное строительство воспринималось как главный индикатор отрасли. Сейчас ситуация другая: рынок все сильнее зависит от инфраструктурных проектов, промышленного строительства и государственных инвестиций.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Государство заказывает, частники выполняют

На этом фоне особенно показательно выглядит статистика по вводу жилья. За 4 месяца 2026 года в Казахстане ввели 5,1 млн кв. м жилья – это на 4,9% больше прошлогоднего уровня.

Но разница между двумя показателями уже существенная:

  • строительные работы – +14,5%;
  • ввод жилья – +4,9%.

То есть сам строительный сектор растет почти в 3 раза быстрее, чем жилищный рынок.

Это может говорить сразу о нескольких тенденциях:

  • государственные и инфраструктурные проекты становятся главным источником загрузки отрасли;
  • девелоперы осторожнее запускают новые проекты;
  • спрос на квартиры уже не растет прежними темпами.

Еще одна важная особенность – почти вся стройка в стране сегодня находится в руках частного бизнеса, а заказчиком часто выступает государство.

87,6% всех работ выполнили частные строительные компании. Доля иностранных организаций составила 11,6%, государственных – всего 0,8%.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Регионы растут очень неравномерно

Самый резкий рост показала область Улытау – объем строительных работ вырос сразу в 3,7 раза. Также быстро в этом плане растут:

  • Шымкент: +33%;
  • Кызылординская область: +27,5%;
  • Жамбылская область: +27,3%;
  • Павлодарская область: +27,2%;
  • Алматы: +17%.

При этом часть регионов показывает гораздо более слабую динамику. Например, в Атырауской области рост составил лишь 1,9%, а область Жетысу вообще ушла в снижение относительно прошлого года.

Астана – главная "стройплощадка" страны

Столица по-прежнему концентрирует огромную часть строительной активности страны. На Астану приходится:

  • 14,9% всего объема строительных работ Казахстана;
  • 1,41 млн кв. м введенного жилья.

Алматы остается вторым крупнейшим рынком, однако там заметно замедляется индивидуальное жилищное строительство. Объем жилья, введенного населением, снизился до 65,9% от прошлогоднего уровня.

Ранее мы рассказали, что "квартирный бум" в Астане начал выдыхаться: активность на рынке упала до двухлетнего минимума.

Андрей Зубов
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
