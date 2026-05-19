Квартиры больше не тянут рынок: что на самом деле разгоняет стройку в Казахстане
Крупнейшая часть экономики
По итогам 2025 года отрасль заняла 4 место по вкладу в ВВП Казахстана, показав физический рост на 15,9%. Это означает, что любые изменения в строительной сфере напрямую влияют на экономическую динамику страны, занятость, спрос на материалы, транспорт и банковское кредитование.
Самая важная деталь майской статистики 2026 года в том, что строительный рынок сейчас растет прежде всего за счет инфраструктуры и крупных объектов.
По данным БНС АСПиР РК, основной вклад дали работы по строительству и ремонту сооружений – рост сразу на 41,2%.
Если смотреть структуру строительных работ, то лидируют:
- автомобильные и железные дороги, метро – 26,4%;
- нежилые здания – 21,2%;
- жилые дома – только 11,3%.
Еще несколько лет назад именно жилищное строительство воспринималось как главный индикатор отрасли. Сейчас ситуация другая: рынок все сильнее зависит от инфраструктурных проектов, промышленного строительства и государственных инвестиций.
Государство заказывает, частники выполняют
На этом фоне особенно показательно выглядит статистика по вводу жилья. За 4 месяца 2026 года в Казахстане ввели 5,1 млн кв. м жилья – это на 4,9% больше прошлогоднего уровня.
Но разница между двумя показателями уже существенная:
- строительные работы – +14,5%;
- ввод жилья – +4,9%.
То есть сам строительный сектор растет почти в 3 раза быстрее, чем жилищный рынок.
Это может говорить сразу о нескольких тенденциях:
- государственные и инфраструктурные проекты становятся главным источником загрузки отрасли;
- девелоперы осторожнее запускают новые проекты;
- спрос на квартиры уже не растет прежними темпами.
Еще одна важная особенность – почти вся стройка в стране сегодня находится в руках частного бизнеса, а заказчиком часто выступает государство.
87,6% всех работ выполнили частные строительные компании. Доля иностранных организаций составила 11,6%, государственных – всего 0,8%.
Регионы растут очень неравномерно
Самый резкий рост показала область Улытау – объем строительных работ вырос сразу в 3,7 раза. Также быстро в этом плане растут:
- Шымкент: +33%;
- Кызылординская область: +27,5%;
- Жамбылская область: +27,3%;
- Павлодарская область: +27,2%;
- Алматы: +17%.
При этом часть регионов показывает гораздо более слабую динамику. Например, в Атырауской области рост составил лишь 1,9%, а область Жетысу вообще ушла в снижение относительно прошлого года.
Астана – главная "стройплощадка" страны
Столица по-прежнему концентрирует огромную часть строительной активности страны. На Астану приходится:
- 14,9% всего объема строительных работ Казахстана;
- 1,41 млн кв. м введенного жилья.
Алматы остается вторым крупнейшим рынком, однако там заметно замедляется индивидуальное жилищное строительство. Объем жилья, введенного населением, снизился до 65,9% от прошлогоднего уровня.
Ранее мы рассказали, что "квартирный бум" в Астане начал выдыхаться: активность на рынке упала до двухлетнего минимума.