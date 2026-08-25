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Финансы

Казахстанцы нашли способ меньше тратить и больше откладывать

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 12:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Еще недавно депозит открывали ради конкретной покупки или "финансовой подушки". Теперь часть казахстанцев откладывает деньги без определенной цели. Такая привычка уже отражается и на структуре депозитного рынка, сообщает Zakon.kz.

Коплю, потому что коплю

Интересно, но особенность откладывать лишние деньги без цели появилась недавно. Еще в 2019 году Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выяснил, что 46% вкладчиков копили на крупные покупки – квартиру, машину и т. д. Еще 29% откладывали на краткосрочные расходы – ремонт или семейный отпуск. То есть накопление тогда в основном имело конкретную цель.

В 2024 году отдельное исследование показало: 37% откладывали деньги ежемесячно, 35,1% – периодически, и еще 16% – от случая к случаю. То есть регулярность накоплений стала отдельным заметным элементом поведения.

А в сегодняшнем отчете КФГД появляется совершенно другая деталь: уже около 30% граждан открыли депозит без особой цели или просто последовали примеру окружающих.

Для сравнения: 18,4% вкладчиков создают сегодня сбережения как финансовый резерв, а 17,7% копят на приобретение недвижимости.

Ставка – цена ожидания

Как видим, казахстанцы поменяли отношение к самому депозиту. Он становится не только способом накопить нужную сумму, но и привычным "местом", куда регулярно отправляют часть свободных денег.

На рынке это проявляется достаточно заметно. В 2025 году объем розничных депозитов вырос на 14,7% и достиг 28,2 трлн тенге. Тенговые депозиты физлиц увеличились на 18,9%, – до рекордных 22 трлн тенге. Валютные выросли лишь на 1,8%, – до 6,2 трлн тенге.

Но важнее не только общий рост, а то, как именно казахстанцы размещают накопленные деньги.

Несрочные депозиты в 2025 году сократились на 4,1%, а их доля снизилась до 53%. Одновременно объем срочных вкладов вырос более чем в 14 раз, а сберегательных – почти в 1,5 раза. На срочные и сберегательные продукты пришлось 13,2 процентного пункта из общего прироста депозитного рынка на 14,7 процентного пункта.

На выбор в пользу тенге повлияли и ставки. В 2025 году НБРК восемь раз принимал решения по базовой ставке, в результате она выросла с 15,25% до 18%. 8 июня 2026 года произошло снижение ставки до 17,00%, а 24 июля 2026 года произошла еще одна коррекция до 16,75%.

Доллару дали команду "отбой"

На этом фоне разница между доходностью тенговых и валютных депозитов оставалась значительной, стимулируя вкладчиков выбирать национальную валюту.

Долларизация розничных депозитов за год снизилась на 2,8 процентного пункта и достигла исторического минимума – 21,9%. Причем этот процесс затронул не только массовый сегмент, но и вкладчиков со средними и крупными сбережениями.

Для сравнения: в 2015 году валютными были почти 80% розничных депозитов. За 10 лет структура сбережений изменилась с точностью до наоборот.

Для справки. По данным КФГД, на конец 2025 года объем розничных депозитов составлял 28,2 трлн тенге. Из них 22 трлн приходилось на тенговые депозиты и 6,2 трлн – на валютные. За год рынок вырос на 14,7%, тенговые депозиты – на 18,9%, валютные – на 1,8%. Доля несрочных депозитов составила 53%. При этом срочные вклады за год выросли более чем в 14 раз, а сберегательные – почти в 1,5 раза.

Ранее мы рассказали, почему 20-летние казахстанцы будут богаче своих родителей.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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