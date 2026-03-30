Казахстанцы нашли способ сохранить деньги, но бизнес выводит их из банков
Объем не растет, но это не застой
По данным Национального банка Казахстана, общий объем депозитов на конец февраля составил 46,2 трлн тенге. За месяц прирост – всего 15,9 млрд тенге, или 0,03%.
Такая динамика выглядит как пауза. Однако за ней скрывается движение, которое не видно в общей цифре, отмечает экономист Руслан Султанов.
Средства физических лиц выросли до 26,2 трлн тенге (прирост на 247,2 млрд тенге, или на 1,0% м/м), тогда как депозиты небанковских юридических лиц снизились до 20,0 трлн тенге (отток на 231,3 млрд тенге, или на 1,1% м/м).
Где проходит основной сдвиг
В тенговом сегменте расхождение усиливается. Депозиты населения в тенге выросли до 21,5 трлн тенге (+289,3 млрд тенге, +1,4%), тогда как у бизнеса сократились до 15,1 трлн тенге (-277,0 млрд тенге, -1,8%).
В валюте изменения умеренные: у компаний небольшой рост до 4,8 трлн тенге (+1,0%), у населения снижение до 4,7 трлн тенге (-0,9%).
Суть проста: люди все меньше копят в долларах, а компании начали осторожничать и перестали рисковать деньгами.
Деньги становятся более ликвидными
Дополнительный сигнал дает структура депозитов. Переводимые депозиты в тенге выросли до 6,8 трлн тенге, в том числе у бизнеса – до 4,8 трлн тенге. Одновременно другие тенговые депозиты сократились до 29,8 трлн тенге.
Похожая картина и в валюте: рост текущих счетов и небольшое снижение менее ликвидных средств.
Это означает, что участники рынка предпочитают держать деньги в доступной форме, а не фиксировать их на длительный срок.
Почему так происходит
После повышения базовой ставки до 18,0% в конце 2025 года денежно-кредитные условия остаются жесткими, и это продолжает "якорить" спрос: население чаще выбирает депозиты как понятный инструмент доходности и защиты от неопределенности.
Для бизнеса начало года традиционно означает возвращение средств в операционный цикл: деньги меньше лежат на срочных остатках и больше работают в обороте.
"В результате общий показатель почти не меняется, но внутри наблюдается четкий переток: от корпоративных остатков к устойчивому росту сбережений домохозяйств".Руслан Султанов
Февраль в этом смысле показывает не рост, не падение, а баланс. Деньги остаются в системе, но их поведение меняется – и именно это будет определять дальнейшую динамику, подводит итог экономист.
В целом депозитная база остается высокой и устойчивой, а ставка продолжает выполнять свою функцию перекладывать экономику из режима потребления в режим сбережения.
