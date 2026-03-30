Казахстанцы нашли способ сохранить деньги, но бизнес выводит их из банков

В феврале 2026 года на финансовом рынке Казахстана сформировались две разные стратегии: часть участников делает ставку на сохранение средств, другая – на их использование в обороте, сообщает Zakon.kz.

Объем не растет, но это не застой

По данным Национального банка Казахстана, общий объем депозитов на конец февраля составил 46,2 трлн тенге. За месяц прирост – всего 15,9 млрд тенге, или 0,03%.

Такая динамика выглядит как пауза. Однако за ней скрывается движение, которое не видно в общей цифре, отмечает экономист Руслан Султанов.

Средства физических лиц выросли до 26,2 трлн тенге (прирост на 247,2 млрд тенге, или на 1,0% м/м), тогда как депозиты небанковских юридических лиц снизились до 20,0 трлн тенге (отток на 231,3 млрд тенге, или на 1,1% м/м).

Где проходит основной сдвиг

В тенговом сегменте расхождение усиливается. Депозиты населения в тенге выросли до 21,5 трлн тенге (+289,3 млрд тенге, +1,4%), тогда как у бизнеса сократились до 15,1 трлн тенге (-277,0 млрд тенге, -1,8%).

В валюте изменения умеренные: у компаний небольшой рост до 4,8 трлн тенге (+1,0%), у населения снижение до 4,7 трлн тенге (-0,9%).

Суть проста: люди все меньше копят в долларах, а компании начали осторожничать и перестали рисковать деньгами.

Деньги становятся более ликвидными

Дополнительный сигнал дает структура депозитов. Переводимые депозиты в тенге выросли до 6,8 трлн тенге, в том числе у бизнеса – до 4,8 трлн тенге. Одновременно другие тенговые депозиты сократились до 29,8 трлн тенге.

Похожая картина и в валюте: рост текущих счетов и небольшое снижение менее ликвидных средств.

Это означает, что участники рынка предпочитают держать деньги в доступной форме, а не фиксировать их на длительный срок.

Почему так происходит

После повышения базовой ставки до 18,0% в конце 2025 года денежно-кредитные условия остаются жесткими, и это продолжает "якорить" спрос: население чаще выбирает депозиты как понятный инструмент доходности и защиты от неопределенности.

Для бизнеса начало года традиционно означает возвращение средств в операционный цикл: деньги меньше лежат на срочных остатках и больше работают в обороте.

"В результате общий показатель почти не меняется, но внутри наблюдается четкий переток: от корпоративных остатков к устойчивому росту сбережений домохозяйств". Руслан Султанов

Февраль в этом смысле показывает не рост, не падение, а баланс. Деньги остаются в системе, но их поведение меняется – и именно это будет определять дальнейшую динамику, подводит итог экономист.

В целом депозитная база остается высокой и устойчивой, а ставка продолжает выполнять свою функцию перекладывать экономику из режима потребления в режим сбережения.

