Как с помощью ИИ рассчитать финансовую подушку безопасности

Жизнь полна неожиданностей – и не всегда приятных. Потеря работы, болезнь, непредвиденные траты могут застигнуть в любой момент. Вот почему денежный резерв (финансовая подушка) сегодня просто обязателен. Как рассчитать необходимый "запас прочности" с помощью нейросети, выяснял Zakon.kz.

Сколько месяцев можно прожить без дохода

Финансовая подушка – это запас денег на случай, когда привычный доход внезапно исчезает или существенно сокращается. Обычно имеется в виду сумма, которой хватит на три-шесть месяцев расходов.

При этом считать резерв только от зарплаты неправильно, – поясняет старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев. У семьи с детьми, кредитами и нестабильным доходом потребность в накоплениях будет выше, чем у человека без долгов и с устойчивым заработком. Также имеет большое значение, где вы проживаете, – уровень цен в крупном городе Казахстана отличается от расходов в регионах.

"Начинать расчет нужно с обязательных расходов. В них входят плата за жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт, связь, платежи по кредитам и другие траты, от которых нельзя отказаться без серьезных последствий". Ергазы Таубаев

Что выглядит как запас, но им не является

Главное свойство подушки – надежность и доступность. Если деньги понадобятся завтра, их нельзя держать в активах, продажа которых займет время или приведет к существенной потере стоимости.

Что не является финансовым резервом:

кредитные карты;

ценные бумаги;

недвижимость;

бытовая техника;

предметы искусства.

Страховые продукты – ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) и НСЖ (накопительное страхование жизни) – также не заменяют финансовую подушку: их основная задача заключается в страховой защите и долгосрочных накоплениях, а не в быстром доступе к деньгам.

Даем цифры ИИ – получаем три варианта

Для расчета достаточно подготовить несколько показателей: ежемесячный чистый доход; обязательные расходы; платежи по кредитам и рассрочкам; дополнительные расходы, от которых можно отказаться; количество иждивенцев; город проживания; профессию и примерный срок поиска нового места.

Передавать нейросети ИИН, номера банковских карт, пароли и другие конфиденциальные данные нельзя ни в коем случае!

После этого можно дать ИИ такой запрос:

"Ты – независимый финансовый консультант в Казахстане. Моя цель – рассчитать оптимальный размер финансовой подушки в тенге и составить план накоплений".

Мои данные:

Ежемесячный чистый доход: (сумма).

Обязательные базовые расходы: (сумма).

Ежемесячные платежи по кредитам и рассрочкам: (сумма).

Дополнительные расходы: (сумма).

Иждивенцы: (количество, кто, сколько лет, потребности).

Город проживания: (населенный пункт).

Сфера работы и стабильность дохода: (описание).

Индивидуальные привычки (описание).

Рассчитай три варианта подушки:

Критический – только базовые расходы на три месяца. Оптимальный – базовые расходы и платежи по кредитам на шесть месяцев. Комфортный – сохранение текущего уровня жизни на шесть месяцев.

Для каждого варианта покажи расчет. Затем предложи сумму, которую разумно откладывать каждый месяц, и рассчитай срок формирования оптимальной подушки".

Проверяем на реальном примере

Возьмем семью из Алматы с ежемесячным доходом 1,5 млн тенге. Обязательные расходы (еда, коммуналка) составляют 350 тыс. тенге, платежи по кредитам – 30 тыс., комфортные расходы (кафе, развлечения) – 50 тыс., образование ребенка – 100 тыс., прочие расходы – 100 тыс. В семье двое взрослых и ребенок.

Для критического варианта учитываем базовые расходы и обязательства по кредитам. Это 380 тыс. тенге в месяц. Подушка на три месяца составит 1,14 млн тенге. Такой запас позволит пережить короткий период без дохода, но не оставит пространства для непредвиденных затрат.

Оптимальный вариант предусматривает шесть месяцев тех же обязательных расходов – 2,28 млн тенге. Это уже полноценный запас на случай потери дохода: семья сможет продолжать оплачивать жилье, продукты, транспорт и кредиты, не принимая срочных финансовых решений.

Но для этой семьи есть еще один вариант. Если во время временной потери дохода сохранить расходы на образование ребенка, комфортные и прочие привычные траты, ежемесячная потребность составит 630 тыс. тенге. Подушка на шесть месяцев – 3,78 млн тенге. Такой суммы хватит на полгода, если семья хочет сохранить все расходы на ребенка и привычный уровень жизни.

Чтобы собрать минимально полноценный резерв в 2,28 млн тенге за два года, семье нужно откладывать 95 тыс. тенге в месяц. Для накопления комфортного резерва в 3,78 млн тенге за тот же срок потребуется 157 тыс. тенге в месяц.

Где держать деньги, которые могут понадобиться завтра

"Подушку" не стоит полностью превращать в инвестиционный портфель. Ее задача – сохранить деньги и обеспечить быстрый доступ к ним.

Небольшую часть можно держать наличными. Основную сумму – на банковском счете или депозите, условия которого позволяют получить деньги без существенных потерь.

"Разделять резерв между тенге и долларами по универсальной формуле 50/50 также необязательно. Валютная структура должна зависеть от будущих расходов семьи и того, какие валютные риски она хочет снизить". Ергазы Таубаев

Можно ли доверять ИИ?

Мы убедились, что нейросеть хорошо справляется с арифметикой и сравнением сценариев. Можно быстро пересчитать необходимый резерв, если у вас изменился доход, появились новые обязательства или увеличился предполагаемый срок поиска работы.

Но ИИ – не ваш друг, не член вашей семьи и не ваш личный бухгалтер. Он не знает, насколько надежен конкретный источник дохода и какие расходы семья действительно сможет сократить в кризисной ситуации.

Поэтому итоговый размер подушки человек должен определить сам, используя расчет нейросети всего лишь как инструмент, а не как готовое финансовое решение, – подчеркивает эксперт.

В конце добавим, что финансовый резерв предназначен для действительно непредвиденных ситуаций – потери работы, длительной болезни или травмы, а также необходимости срочно помочь близким. Тратить его на отпуск, ремонт, текущие расходы, спонтанные покупки, досрочное погашение кредита не следует. Это ваш НЗ, который обеспечит финансовую безопасность семьи в тяжелый момент.

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