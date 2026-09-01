Цены на золото показали резкие изменения по сравнению с 19 августа

Стоимость фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже отметки 4 450 долларов за тройскую унцию впервые с 19 августа, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, 31 августа по данным на 07:48 по казахстанскому времени, стоимость золота снижалась на 1,86% – до 4 445,6 доллара за тройскую унцию.

К 07:59 стоимость фьючерса замедлила снижение и находилась на уровне 4 472,4 доллара за тройскую унцию (-1,27%).

Ранее мы писали о том, как правильно покупать золото: три совета для тех, кто решает вложить деньги. За последний год мировая цена золота выросла примерно на 36,5% – с 3 381,10 до 4 616,62 доллара за тройскую унцию.