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Финансы

Стоимость золота показала резкие изменения по сравнению с 18 июня

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 06:34 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Впервые с 18 июня 2026 года цена фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex превысила 4 250 долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, 5 августа в 16:57 по казахстанскому времени стоимость золота выросла на 1,56%, до 4 251 доллара за тройскую унцию.

К 18:16 стоимость фьючерса ускорила рост, находилась на уровне 4 264,5 доллара за тройскую унцию (+1,88%).

Ранее мы писали о том, почему растут цены на металл в мире и в Казахстане. Интересно то, что мировые цены на золото за год выросли значительно сильнее казахстанских (23,3%).

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Аксинья Титова
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