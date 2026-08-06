Стоимость золота показала резкие изменения по сравнению с 18 июня

Впервые с 18 июня 2026 года цена фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex превысила 4 250 долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, 5 августа в 16:57 по казахстанскому времени стоимость золота выросла на 1,56%, до 4 251 доллара за тройскую унцию.

К 18:16 стоимость фьючерса ускорила рост, находилась на уровне 4 264,5 доллара за тройскую унцию (+1,88%).

Ранее мы писали о том, почему растут цены на металл в мире и в Казахстане. Интересно то, что мировые цены на золото за год выросли значительно сильнее казахстанских (23,3%).