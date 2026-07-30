Стоимость золота обновила рекорды на август

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex превышала 4 150 долларов за тройскую унцию впервые с 22 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, 30 июля в 06:06 по казахстанскому времени, стоимость золота поднялась на 2,79%, до 4 151,5 доллара за тройскую унцию.

К 06:35 фьючерс замедлил рост, находясь на уровне 4 146 долларов за тройскую унцию.

Ранее мы писали о том, что на востоке Казахстана ради золота изменили русло реки. Известно, что операцию провели сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области (ВКО) совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности (ДКНБ) и специализированной природоохранной прокуратурой.