Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 сентября

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 1 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,31 тенге, евро – 536,09 тенге, рубля – 5,34 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 457 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 529 тенге, продажи – 539 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,11 тенге, продажи – 5,31 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 459,3 тенге, продажи – 461,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 532,2 тенге, продажи – 537,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,31 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 459,5 тенге, продажи – 461,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 533,4 тенге, продажи – 538 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,20 тенге, продажи – 5,28. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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