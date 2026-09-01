Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,31 тенге, евро – 536,09 тенге, рубля – 5,34 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 457 тенге, продажи – 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 529 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,11 тенге, продажи – 5,31 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 459,3 тенге, продажи – 461,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 532,2 тенге, продажи – 537,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,31 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 459,5 тенге, продажи – 461,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 533,4 тенге, продажи – 538 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,20 тенге, продажи – 5,28.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.