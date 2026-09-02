Тенге укрепился, но что будет дальше: Нацбанк сделал заявление о курсе и раскрыл планы на сентябрь

1 сентября 2026 года пресс-служба Национального банка Казахстана предоставила ежемесячную информацию по валютному рынку страны, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что по итогам августа курс тенге укрепился на 2,6% – до 461,57 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 389 млн до 415 млн долларов. Общий объем торгов составил 8,7 млрд долларов.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов". Пресс-служба НБК

По данным Нацбанка, объем продаж валюты из Национального фонда на биржевом рынке в августе составил 200 млн долларов. Доля продаж из Нацфонда составила 2,3% от общего объема торгов, или около 9,5 млн долларов в день.

В сентябре объем продаж Национальным банком валюты на биржевом рынке из Национального фонда составит от 200 до 300 млн долларов.

Как сообщается, с сентября Нацбанк также приступает к зеркалированию операций с Нацфондом на внутреннем валютном рынке.

В рамках реализации данного механизма объем продаж ранее приобретенной иностранной валюты в сентябре составит от 200 до 300 млн долларов.

В НБК отметили, что в рамках операций зеркалирования покупок золота в августе было стерилизовано порядка 374 млрд тенге.

В течение сентября в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 374 млрд тенге.

Как заверили в пресс-службе монетарного регулятора, при проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком "соблюдается принцип рыночного нейтралитета".

Также сообщается, что валютные интервенции в августе Нацбанком не проводились.

"В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ Национальный банк в августе осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 721 млн долларов, или около 8,3% от общего объема торгов. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами". Пресс-служба НБК

О том, какой была ситуация на валютном рынке Казахстана в июле 2026 года, можете узнать здесь.