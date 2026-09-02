Доллар по 456 тенге в обменниках: почему национальная валюта укрепилась

Тенге продолжает рекордное укрепление ко всем валютам. 2 сентября 2026 года на Forex курс USD/KZT опустился ниже 455 тенге, а в обменниках доллар покупается по 456 тенге – это уровень двухлетней давности. Почему национальная валюта получила такую поддержку, разбирался Zakon.kz.

Тенге отыгрывает прошлогоднее падение

Похоже, что сентябрь станет продолжением августа, ведь в прошлом месяце тенге укрепился к доллару на 2,6%, до 461,57 тенге. При этом среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE вырос с 389 млн до 415 млн долларов, а общий объем торгов за месяц составил 8,7 млрд долларов, сообщил Нацбанк Казахстана.

На первый взгляд, августовское движение выглядит как очередной месяц укрепления национальной валюты. Но пятилетняя динамика показывает более крупный разворот. Рассмотрим ее подробнее.

За пять лет курс доллара к тенге прошел интересный цикл. В 2022 году он резко поднялся почти до 490 тенге, затем откатился к 425. В 2023 году доллар в основном держался в диапазоне 450-480, а весной 2024 года опускался примерно до 440 тенге.

Затем начался резкий разворот: во второй половине 2024 года доллар пошел вверх, в 2025 году преодолел 500 и осенью достиг почти 550 тенге. После этого движение сменилось на противоположное: за 2026 год доллар снизился примерно с 510 до 457 тенге.

Итог пятилетнего периода показателен: несмотря на огромные колебания, доллар сейчас всего на 7,4% дороже, чем пять лет назад.

При этом от максимума около 550 тенге он потерял почти 17%. То есть нынешнее укрепление тенге – это прежде всего мощный разворот после пика 2025 года, а не просто очередное небольшое колебание курса.

В августе совпали несколько факторов

Одной нефтью нынешнее укрепление объяснить нельзя. Но ее роль важна, поскольку Казахстан получает основную часть экспортной валютной выручки от сырьевого экспорта.

В начале августа Brent торговалась примерно по 83 доллара за баррель, а к концу месяца поднялась выше 90 долларов. Утром 2 сентября цена достигала 95,45 доллара.

Важно, что Казахстан восстановил добычу нефти после перебоев на КТК, хотя и скорректировал план добычи. При нормализации экспорта увеличивается и потенциальный приток валютной выручки в страну. Дополнительное предложение валюты сформировалось в налоговый период: экспортерам требовались тенге для исполнения обязательств перед бюджетом.

Но для курса важно не только количество продаваемой валюты. В августе не возникло и сопоставимого дополнительного спроса на нее.

Именно на это еще в июле указывал председатель НБК Тимур Сулейменов.

"Экономика сильна. Платежный баланс у нас в прошлом году был дефицитный, в этом году, скорее всего, будет профицитный. Это очень хороший макроэкономический показатель. Уровень импорта сохраняется примерно на тех же уровнях, соответственно, огромного дополнительного спроса на валюту мы также не наблюдаем". Тимур Сулейменов

Августовская статистика показала, что эта оценка оказалась важной для понимания происходящего. Предложение валюты получило поддержку сразу с нескольких сторон, а спрос не вырос настолько, чтобы развернуть движение курса.

Нацбанк не поддерживал тенге интервенциями

Наиболее показательная деталь августовской статистики НБРК состоит в том, что валютных интервенций не проводилось.

При этом Нацбанк продал на бирже 200 млн долларов из Национального фонда, отметили специалисты Первого кредитного бюро. Одновременно для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ регулятор покупал иностранную валюту, и объем этих покупок в августе достиг 721 млн долларов.

В общем, это сильно меняет оценку происходящего. Укрепление тенге в августе нельзя объяснить масштабным вмешательством Нацбанка, когда регулятор выходит на рынок с большими продажами валюты. Напротив, по одному из направлений он сам покупал валюту.

Получается, что курс формировался прежде всего на фоне рыночного соотношения предложения и спроса. Добавим сюда сильнейший интерес иностранных инвесторов к тенговым вкладам, которую дают, прежде всего, государственные ценные бумаги.

И, наконец, последнее. В сентябре Нацбанк планирует продать из Национального фонда от 200 до 300 млн долларов. Еще от 200 до 300 млн долларов будет реализовано в рамках зеркалирования операций с Национальным фондом. Кроме того, в рамках зеркалирования операций по покупке золота в сентябре ожидается продажа валюты в эквиваленте 374 млрд тенге.

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