Тенге укрепился к доллару: Нацбанк раскрыл факторы, которые повлияют на курс в августе

Сегодня, 3 августа 2026 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) опубликовала ежемесячное информационное сообщение по валютному рынку страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что по итогам июля курс тенге укрепился на 1,3%, до 473,81 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) за месяц увеличился с 369 млн долларов до 389 млн долларов. Общий объем торгов составил 8,6 млрд долларов.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов". Пресс-служба НБК

Отмечается, что объем продаж валюты из Национального фонда на биржевом рынке в июле составил 200 млн долларов.

Доля продаж из Нацфонда составила 2,3% от общего объема торгов, или около 9 млн долларов в день.

Также сообщается, что в целях выделения трансфертов в республиканский бюджет Нацбанк приобрел у Нацфонда в июле 500 млн долларов, которые будут реализованы на внутреннем валютном рынке равномерно до конца 2026 года в рамках зеркалирования операций с Национальным фондом.

В августе объем продаж Национальным банком валюты на биржевом рынке из Национального фонда составит от 200 млн до 300 млн долларов.

Вместе с тем отмечается, что в рамках операций зеркалирования в июле было стерилизовано порядка 374 млрд тенге. В течение августа в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 374 млрд тенге.

При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета.

Подчеркивается, что валютные интервенции в июле Нацбанком не проводились.

"Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 195 млн долларов. Действие данной нормы было приостановлено с 15 июля 2026 года". Пресс-служба НБК

Кроме того, Нацбанк в июле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 375 млн долларов, или около 4,4% от общего объема торгов. Цель – поддержание валютной доли пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами.

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О том, какой была ситуация на валютном рынке Казахстана в июне 2026 года, можете узнать по ссылке.