Цены на золото неожиданно упали за небольшой период
Фото: unsplash
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex стала ниже 4 350 долларов за тройскую унцию впервые с 7 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, 2 сентября в 06:51 по казахстанскому времени, стоимость золота снижалась на 3,08%, до 4 343,6 доллара за тройскую унцию.
К 07:10 стоимость фьючерса ускорила снижение и была уже на уровне 4 337,5 доллара за тройскую унцию (-3,21%).
Ранее сообщалось, что цены на золото показали резкие изменения по сравнению с 19 августа. Также мы писали о том, как правильно покупать золото: три совета для тех, кто решает вложить деньги.
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