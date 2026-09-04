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Финансы

Снижение базовой ставки: ожидает ли Нацбанк отток депозитов физлиц

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, депозит, депозиты, кредит, кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 13:55 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года указал на стабильность депозитов в банках Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, ожидается ли, что со снижением базовой ставки вкладчики начнут постепенно выводить свои средства из банков.

"На мой взгляд, положительная доходность депозитов сохраняется и в текущий момент. Для этого базовая ставка и соответствующая дальше депозитная ставка и существует, чтобы обеспечивать положительную реальную доходность. Любой, кто будет смотреть, сохранены ли его средства от инфляции, наверное, всегда будет находить, что депозиты обеспечивают и сохранность, и небольшую доходность над инфляцией", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, депозиты будут играть ключевую роль в балансах банков с точки зрения их фондирования экономики.

"Здесь больших каких-то изменений мы точно не видим. (Оттока вкладов. – Прим. ред.) не ожидаем", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Национальном банке Казахстана (НБК) приняли очередное плановое решение по базовой ставке. Ее снизили с 16,75% до 16,25%.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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