Снижение базовой ставки: ожидает ли Нацбанк отток депозитов физлиц

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года указал на стабильность депозитов в банках Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, ожидается ли, что со снижением базовой ставки вкладчики начнут постепенно выводить свои средства из банков.

"На мой взгляд, положительная доходность депозитов сохраняется и в текущий момент. Для этого базовая ставка и соответствующая дальше депозитная ставка и существует, чтобы обеспечивать положительную реальную доходность. Любой, кто будет смотреть, сохранены ли его средства от инфляции, наверное, всегда будет находить, что депозиты обеспечивают и сохранность, и небольшую доходность над инфляцией", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, депозиты будут играть ключевую роль в балансах банков с точки зрения их фондирования экономики.

"Здесь больших каких-то изменений мы точно не видим. (Оттока вкладов. – Прим. ред.) не ожидаем", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Национальном банке Казахстана (НБК) приняли очередное плановое решение по базовой ставке. Ее снизили с 16,75% до 16,25%.